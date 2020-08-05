Заброшенные дома в селах вблизи линии разграничения могут многое рассказать о прежних хозяевах. К одному из таких домов недавно наведались пограничники вместе с полицией.

Что именно скрывал мрачный погреб под старым домом, первым узнала служебная собака. Подробнее – в программе "Кордон.UA" на 24 канале.

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Убегая от войны, многие жители востока Украины стали вынужденными переселенцами. Многие из них выбрали для своих детей европейское будущее.

Но есть и такие, кто оставил свои дома во имя "русского мира". Владелец одного из заброшенных дворов в селе Бахмутка на Луганщине тоже записался в ряды сепаратистов.

Однако надежды вернуться не оставил. Приберег кое-что на всякий случай. Служебный пес взялся за дело с энтузиазмом.

Служебный пес нашел тайник / Скриншот с видео

Что обнаружили пограничники

Собака привела правоохранителей к заваленному кирпичами подполью. А там – целый арсенал: корпуса от мин и гранат, электродетонатор, коктейль Молотова и почти 800 патронов, заботливо завернутых.

Судя по всему, хозяин был человеком экономным. Об этом свидетельствовали и недоеденные мышами сухпаи, и военная форма.

Что ограничники обнаружили в тайнике сепаратиста / Скриншот с видео

Находки из заброшенного дома в Бахмутке / Скриншот с видео

Все – российского производства. Об этом свидетельствуют погоны прапорщика с двуглавым орлом.

Военная форма, которую нашли пограничники / Скриншот с видео

Владелец подворья в 2014 году добровольно отправился в незаконное вооруженное формирование. Как известно, сейчас он находится на оккупированной территории Луганской области.

Возможно, он еще не понимает, что после возвращения домой вместо милого сердцу мундира его будет ждать тюрьма.

"Псевдотуристы" в Украине

С начала 2020 года украинские границы пересекли почти 20 миллионов человек, 22 тысячам из них пограничники во въезде отказали. У кого-то возникли проблемы с документами, кто-то пытался попасть в страну под видом путешественника или студента.

Недавно Госпогранслужба совместно с СБУ и миграционной службой организовала рейды по столичным рынкам и хостелам: проверила более 200 человек. Почти 30 из них находились в Украине нелегально.

Иностранцы разбегались кто куда. Один даже попытался скрыться. Когда не получилось, натравил не правоохранителей собаку. После этого бросился бежать. В конце концов, задержали всех.

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За нарушение правил пребывания в Украине нелегалы должны заплатить 125 тысяч гривен штрафов. Кого-то ждет возвращение на родину.

У одного из задержанных в Украине есть жена и двое детей. Другой – вообще наследственный мигрант. Родители в свое время остались здесь незаконно, а когда родился сын, оформить ему документы так и не смогли.

Задержание нелегальных мигрантов / Скриншот из видео

Кто-то прибыл в Украину ненадолго и решил здесь остаться. А кто-то использует нашу страну как транзитный пункт на пути в страны Евросоюза.

По словам помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, существуют организованные группы, которые занимаются именно переправкой нелегальных мигрантов.

"За пол года уже раскрыто 5 таких организованных групп. Фактически задержаны 9 организаторов и 6 проводников. Сейчас 2 человека уже получили реальные сроки заключения", – подчеркнул он.

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