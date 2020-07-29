Проект "Стена", несомненно, является уникальным своими масштабам строительства, амбициозностью и высокой стоимостью. В то же время именно он является едва ли не крупнейшим в стране объектом критики и спекуляций.

Что является правдой в многолетней истории сооружения "Стены", а что – откровенной ложью – в программе "Кордон.UA" на 24 канале.

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Амбициозный проект "Стена" не критиковал только ленивый. Отчасти, справедливо – работы на самой длинной границе Европы и действительно ведутся медленно. Еще и с коррупционными скандалами. Даже само название не добавляет ему популярности.

"Стена – в олицетворении простых граждан – это фактически такой забор, который не имеет ни щелей, ни пробелов и все остальные", – сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко.



Обустройство российско-украинской границы в Харьковской области / Фото "Радио Свободы"

Претензии к "Стене" не только у простых граждан.

"Однозначно, что он не выдержит военного нашествия Российской Федерации. Однозначно он, простите, в том виде, который есть, он до конца и не выполнит вопрос просто слежения за границей...", – пояснил военный эксперт Игорь Козий.

К сожалению, армаду государства-агрессора не способна остановить ни одна стена, а только мощная армия. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, сегодня завершается формирование трех межвидовых военных группировок Российской Федерации, способных провести внезапное наступление на территорию Украины. В целом вдоль украинских границ сосредоточено:

около 87-ми тысяч военнослужащих;

до 1100 танков;

до 2600 боевых бронированных машин;

1100 артиллерийских систем;

360 ракетных систем залпового огня;

18 оперативно-тактических ракетных комплексов.



Ситуация на границе с Украиной / Фото 24 канала

Впрочем, несмотря на постоянные попытки дискредитации, пограничники убеждены, что качественное инженерное обустройство границы с Россией, необходимо, по многим причинам.

"Конечно, он не обезопасит от вооруженной агрессии, когда будет использовано какое-то тяжелое вооружение. Однако это позволит, во-первых, не допустить нарушения государственной границы, оперативно отслеживать ситуацию на государственной границе. И во-вторых, реагировать, если пограничники заранее будут видеть попытки нарушить государственную границу или попытки накопления каких-то сил вблизи границы", – отметил Демчина.

Какой была граница до войны

Вряд ли эти аргументы способны поколебать ряды ярых скептиков. Однако последним стоит вспомнить, какой была граница с Россией до военной агрессии.

В середине нулевых эта местность состояла из голого поля и грунтовой дороги, которые вели прямо в соседнюю страну. Лишь на Харьковщине их насчитывалось более 200. Главными маркерами границы выступали пункты пропуска и предупреждающие знаки. На 2010 год украинские пограничники установили их более 2000, из собственного, довольно скудного бюджета.

Смотрите фото, как выглядела граница с Россией до войны:

На сложных участках, тоже самостоятельно, бороздили контрольно-следовые полосы. А объездные пути перекапывали рвами. Впрочем, местных контрабандистов и проводников нелегалов это не очень пугало, скорее раздражало. Говорят, темными ночами в окрестных селах от гула машин, снующих полевыми дорогами, аж стекла дребезжали.

8 июля 2010 года Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Россией о демаркации общей границы. То есть, обозначение ее на местности. А уже в ноябре 2012 года на Черниговщине торжественно установили первые официальные пограничные знаки. Такое начало внушал оптимизм.



Соглашение между Украиной и Россией / Скриншот с видео

Подлый план России

Впрочем, радовались рано, российский столб у так называемого монумента Дружбы народов так и остался единственным. Обустраивать границу соседи не собирались, потому что имели другие планы. Возможно, именно поэтому тогдашний представитель от России – статс-секретарь МИД Григорий Карасин – наотрез отказался от комментариев журналистам и сразу отправился в Москву.

Настоящую цену сделок Кремль продемонстрирует уже через 2 года. Когда через открытую границу в Украину начнут проникать диверсионные группы, регулярные войска, наемники и вооружения. Тогда же, в 2014 году, Россия сообщита об остановке демаркации, которую, собственно, даже не начинала. А появление в Украине костромских десантников Путин цинично объяснит так: "Я верю, что они действительно заблудились, потому что там нет маркированной границы".

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Опорные пункты, боевые модули, рокадные дороги, заборы, башни, и круглосуточное видеонаблюдение – почти полным набором всех элементов современной границы пока может похвастаться лишь харьковский участок. Результаты обнадеживающие.

"Если характеризовать именно Харьковскую область, когда мы до такого масштабного обустройства в инженерном вопросе этого участка фиксировали фактически ежедневные попытки пересечь границу как гражданами, так и их попытки незаконно перевезти товары или грузы, то на данный момент это количество попыток значительно снизилось", – сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины.

Почему проект "Стена" является важным

Срок завершения строительства планируется продлить до 2025 года. Станет ли он окончательным – вопрос риторический. Однако то, что проект является важным элементом национальной безопасности, ставить под сомнение не стоит.

Это – остановка нелегальных мигрантов и контрабандистов, остановка преступного элемента, который активно проникает через границу. И если мы не сделаем свою границу с Россией достаточно прочной, Европа укрепит границу с нами,

– сказал политолог Кирилл Сазонов.

Собственно, Европа и сама отгораживается от агрессивного соседа. В норвежском городке Стурскуг расположен единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Россией. В 2016 году скандинавская страна начала строительство забора на 200-километровом участке.