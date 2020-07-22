Впечатляющие кадры учений украинских боевых водолазов, секреты янтарных контрабандистов и радиоактивные ягоды на вашем столе – обо всем этом подробнее читайте в программе "Кордон.UA".

Учения боевых водолазов

Украинские боевые водолазы отважно десантируются с вертолетов, ныряют на опасные глубины и задерживают злоумышленников. 2 недели участники ежегодного мультиструктурного тренинга поднимали градус воды в Черном море. Как это было – читайте на 24 канале.

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В ведущих армиях мира есть правило: морской спецназовец должен уметь все, что умеет сухопутный собрат, плюс работа под водой и на ее поверхности. А это – очень непросто. Прыжки без парашюта, багатомильни заплывы, меткая стрельба и глубокое погружение – далеко не полный перечень талантов военного дайвера.

Именно эти качества демонстрировали специалисты водолазного дела Государственной пограничной службы, ВМС, Сил спецопераций, УГО, Нацгвардии, спецподразделения "КОРД" и водной полиции. Специальный тренинг под эгидой Антитеррористического центра СБУ году стал самым масштабным. Принимал "подводный десант" остров Тендровская Коса.

Пограничное ведомство представляли 25 водолазов Морской охраны и мобильного отряда "Дозор". Участники уверены: такие учения – прекрасная возможность испытать себя и поработать в команде.

В программе – как универсальные упражнения, так и специальные – в соответствии с задачами каждой силовой структуры.

К примеру, пограничники тщательно изучали особенности подводных объектов. Днище корабля нередко используют для переправки контрабанды. Случается, ее даже выбрасывают за борт.

В подобных случаях на помощь дайверам приходят специальные системы подъема из воды. Их пограничное ведомство получило по Программе EXBS от Государственного Департамента США. С помощью такого устройства легко достать со дна находку – весом до 2 тонн.

Тренировали и десантирования подразделения с вертолета. Сначала – лодка, потом – сами бойцы.

Новый элемент программы учений – прыжки на малый катер "Бриг-N-730 М", который недавно вошел в состав Морской охраны.

Фото с учений боевых водолазов / Скриншоты из программы

Повседневная служба морских спецов, конечно, не такая зрелищная как на тренировках. Однако на их счету – тысячи пройденных миль, сотни осмотренных судов и десятки уничтоженных трубопроводов контрабандистов.

Кража янтаря

Украинский бренд в мире очень ценят. Прежде всего, из-за его уникальную палитру. Цвета – от молочно-белого и оранжевого до вишневого, зеленого и даже черного! Разведанных запасов у нас много, но легально добывают всего несколько тонн янтаря в год. Остальные – достается черным старателям, а уже от них – контрабандистам.

По 2019 пограничники лишили контрабандистов почти 7 сотен килограммов янтаря. С начала 2020 – более центнер.

Самые популярные тайник:

запасное колесо,

бак для горючего,

полости автомобиля.

Впрочем, некоторые считают, что лучше прятать драгоценности ближе к телу. Гражданин Турции должен был возвращаться на теплоходе на Родину. Но во время оформления рейса в Черноморском порту пограничники вместе с таможенниками нашли у иностранца нелегальный сокровище. 23 килограмма солнечного камня он спрятал в обшивке спального места. Вероятно считал, что так надийнише.Бурштину было на 310 000 гривен. Грузовик отправили на штрафплощадку до решения суда.



Янтарь нашли под сиденьем грузовика / Скриншот из программы

Конопляные поля

Живописная Бессарабия на юге Украины – край уникален. Ее населяет более ста различных этносов. Здесь жители вместо улиц, передвигаются каналами, а на берегах гнездится самая многочисленная в мире популяция розовых пеликанов. И украинский Бессарабия – это еще и приграничья с двумя странами – Молдовой и Румынией. К сожалению, такую ​​уникальность часто приходится защищать. То от браконьеров, которые охотятся на краснокнижную рыбу, то от псевдофермерив, засеянных плодородные поля коноплей.

Время правоохранителям даже приходится "заходить в гости" к местных жителей. Совместно с коллегами из Нацполиции пограничники изъяли у жителя Измаила немало опасного: огнестрельное оружие, различные патроны, и на десерт – свежий урожай марихуаны. Как добросовестный продавец, товар, очевидно, дегустировал лично. Предприимчивого мужчину задержали, а оружие и наркотики изъяли.

Пограничники изъяли у "фермера" урожай марихуаны / Скриншот из программы

Радиоактивные ягоды

Эхо трагедии на ЧАЭС мы слышим до сих пор. Даже сегодня ее жертвой может стать каждый из нас. Радиоактивные изотопы – Стронций-90 и цезий-сто тридцать седьмой еще никуда не исчезли.

Но, кажется, смертельной угрозы некоторые наши земляки бояться уже перестали. Чернобыльскую зону по ее внешнему периметру охраняют пограничники Житомирского отряда. Их задача – ловить нарушителей на подступах к запрещенным мест. Экстремалов оказывается немало. Но если так называемые сталкеры подвергаются опасности сами, то со сборщиками даров природы – все гораздо хуже.

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Недавно в зоне отчуждения пограничники и местная полиция наткнулись именно на такого "любителя" дикоросов. Погибельных урожай – чернику со вкусом Чернобыля – местный житель, конечно, собирал не для себя. Минуя контрольные посты, молодой зашел на отселены территорию, и на момент задержания уже "накосил" почти 25 килограммов ягоды.

Мужчина успел собрать почти 25 килограммов Чернобыльской ягод / Скриншот из программы

А эта жадная троица из Ровенской упорала на чернобыльской земле почти 200 килограммов сезонных "витаминчиков". И хотя ягода аж пищит от радиации, кто там на базаре узнает?



Трое из Ровенской собрали аж 200 килограммов опасных ягод / Скриншот из программы

За пренебрежение правилами радиационной безопасности собирателей даров природы привлечены к административной ответственности. А то, что собрали, уничтожено.