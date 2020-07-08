Знаете, кто орет громче всех о краже? Конечно, сам вор!Вражеская пропаганда десятилетиями обвиняла Украину в краже российского газа. Однако наши журналисты выяснили, у кого на самом деле "липкие" руки.

В отличие от кремлевского хозяина, в цивилизованном мире оперируют не фейками, а фактами. Детали о похищении газа Россией – читайте в программе "Граница.UA" на 24 канале.

В предыдущей программе Ныряют, как бобры: как табачные контрабандисты на Закарпатье переправляют товар

Разоблачение, как Россия ворует газ

Одно из лучших доказательств для суда – официально подтвержденная видеосъемка. Перед вами – документально зафиксированный акт грабежа. В международных масштабах. Так в экономзоне Украины Россия ворует газ с помощью краденых буровых установок.

Смотрите видео кражи газа Россией

С аннексией Крыма агрессор прибрал к рукам и так называемые "вышки Бойко": "Петр Годованец" и "Украина". На момент покупки в 2011 году их стоимость составляла 800 миллионов долларов. Теперь переименованные в "Крым 1" и "Крым 2", они вместе с еще двумя "аннексированными" установками добывают углеводороды на украинских месторождениях. На борту – знакомые с 2014 года вооруженные "ихтамнеты" или, по их словам, "рыбаки, которые приехали палавить рыбку".

Смотрите видео: вооруженных военных РФ выдавала за рыбаков

Рыбаки в касках с автоматами? Чему удивляться! Агрессивное хамство – национальная "фишка" соседей. Обычный работник, дипломат или даже президент – не имеет значения.

Вышки охраняют корабли Черноморского флота. Украинские пограничники фиксируют этот "тандем" постоянно. Последний раз – этой весной: в районе Одесского газового месторождения.

Смотрите видео: украинские пограничники зафиксировали нарушения весной 2020 года

Это были переговоры с кораблем "Бугель 954". За позывным скрывается российский ракетный катер "Ивановец". Вооружение у него солидное: 4 установки с ракетами "Москит", 3 пушки и зенитно-ракетный комплекс "Игла". Экипаж – 41 человек.

"Инициировали связь именно российские военные, и предупредили о необходимости держаться на расстоянии одной морской мили от газоконденсатного месторождения, от буровых платформ", – отметила помощница начальника регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

В отличие от вооруженного до зубов "ивановца", украинский корабль морской охраны предназначен для выполнения сугубо правоохранительных функций. Силы неравны, но существует и другая угроза. В частности, как объяснила Наталья Гуменюк, район газоконденсатных месторождений является зоной повышенной опасности, в частности из-за скопления природного газа, который является очень горючим и взрывоопасным.

Почему нельзя дать вооруженный отпор?

"Диванные патриоты", которые каждый раз вопят о российском вторжении и призывают дать вооруженный ответ, в этом случае забывают одну важную деталь. Согласно международному законодательству, исключительная (морская) экономическая зона не является территорией государства. Последняя ограничивается 12 милями территориального моря. В экономзоне действует особый режим. И регулируется он, в частности, положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. А все споры обычно решаются в международных судах.

Поэтому пограничники на провокации не реагируют. Зато – тщательно документируют каждый факт незаконной деятельности для Гаагского арбитража.

Наша задача заключается именно в сборе доказательной базы, которая через суд найдет свое отражение, в частности, и в понимании мирового сообщества,

– отметила Наталья Гуменюк.

Слушания о компенсации за потерянные "Нафтогазом" крымские активы Гаагский арбитраж начнет уже в этом году. Убытки оцениваются в 8 миллиардов долларов.

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Мощные учения на побережье Азовского моря

Захват диверсантов, отражение атаки врага и контрнаступление. В результате молниеносной операции потерянный в 2014 году участок границы с Россией – снова под контролем Украины. К такому сценарию готовятся украинские пограничники.

Следовательно, на Донетчине, на побережье Азовского моря прошли учения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" Донецкого отряда.

Во время трехдневных маневров на морском берегу бойцы подразделения

ловили диверсантов,

упражнялись в меткости,

тренировали стрельбу из различных видов оружия и маневрирование на поле боя,

осваивали тактическую медицину.

Тренировки пограничников на побережье Азовского моря / Скриншоты из программы

Поймать хитрого контрабандиста

Заграждения на границе, конечно, нужны. Однако они не всегда эффективны. Современные технологии значительно усложняют жизнь злоумышленникам. Украинские "зеленые береты" уже окрестили беспилотник "всевидящим глазом". Его 30-кратный зум с 50-метровой высоты без проблем фиксирует как номера авто, так и лицо нарушителя. Другое его преимущество – выносливость. Аппарат работает и в мороз, и в жару, и даже ночью. Две мощные камеры снимают местность, а GPS-трекер определяет точные координаты.

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"Всевидящее око" украинских пограничников / Скриншот из программы

Далее за дело берется поисковая группа. А финальную точку ставит служебная собака. Сегодня украинские границы патрулируют 60 таких моделей. Закупили их за средства Евросоюза в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша – Беларусь – Украина". Еще 10 современных беспилотников предоставило посольство Великобритании в Украине.

К сожалению, преимуществами современных технологий пользуются не только правоохранители. Собственный парк дронов имеют и контрабандисты. К аппарату легко прицепить ящик с сигаретами и отправить в соседнюю страну. Количество не бог весть какое, зато риск минимальный.

Такие проблемы существуют не только в Украине. Как с этим борются на границе США и Мексики – смотрите в видео программы.