Знаєте, хто репетує найголосніше про крадіжку? Звичайно, сам злодій!Ворожа пропаганда десятиліттями звинувачувала Україну у крадіжці російського газу. Проте наші журналісти з'ясували, у кого насправді "липкі" руки.

На відміну від кремлівського господаря, у цивілізованому світі оперують не фейками, а фактами. Деталі про викрадення газу Росією – читайте в програмі "Кордон.UA" на 24 каналі.

У попередній програмі Пірнають, як бобри: як тютюнові контрабандисти на Закарпатті переправляють товар

Викриття, як Росія краде газ

Один з кращих доказів для суду – офіційно підтверджена відеозйомка. Перед вами – документально зафіксований акт грабунку. У міжнародних масштабах. Так в економзоні України Росія краде газ за допомогою крадених бурових установок.

Дивіться відеодоказ крадіжки газу Росією

З анексією Криму агресор прибрав до рук і так звані "вишки Бойка": "Петро Годованець" та "Україна". На момент покупки у 2011 році їх вартість складала 800 мільйонів доларів. Тепер перейменовані у "Крим 1" та "Крим 2" вони разом із ще двома "анексованими" установками добувають вуглеводні на українських родовищах. На борту – знайомі з 2014 року озброєні "іхтамнєти" або, за їх словами, "рибалки, коториє прієхалі палавіть рибку".

Дивіться відео: озброєних військових РФ видавала за рибалок

Рибалки у касках з автоматами? Чого дивуватися! Агресивне хамство – національна "фішка" сусідів. Звичайний працівник, дипломат чи навіть президент – не має значення.

Вишки охороняють кораблі Чорноморського флоту. Українські прикордонники фіксують цей "тандем" постійно. Востаннє – цієї весни: в районі Одеського газового родовища.

Дивіться відео: українські прикордонники зафіксували порушення весною 2020 року

Це були перемовини з кораблем "Бугель 954". За позивним ховається російський ракетний катер "Іванівець". Озброєння у нього солідне: 4 установки з ракетами "Москіт", 3 гармати та зенітно-ракетний комплекс "Ігла". Екіпаж – 41 особа.

"Ініціювали зв'язок саме російські військові і попередили про необхідність триматися на відстані однієї морської милі від газоконденсатного родовища, від бурових платформ", – зазначила помічниця начальника регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк.

На відміну від озброєного до зубів "Іванівця", український корабель Морської охорони призначений для виконання суто правоохоронних функцій. Сили нерівні, та існує й інша загроза. Зокрема, як пояснила Наталія Гуменюк, район газоконденсатних родовищ є зоною підвищеної небезпеки, зокрема через скупчення природного газу, який є дуже горючим і вибухонебезпечним.

Чому не можна дати збройну відсіч?

"Диванні патріоти", які щоразу волають про російське вторгнення і закликають дати збройну відповідь, у цьому випадку забувають одну важливу деталь. За міжнародним законодавством, виключна (морська) економічна зона не є територією держави. Остання обмежується 12 милями територіального моря. В економзоні діє особливий режим. І регулюється він, зокрема, положеннями Конвенції ООН з морського права 1982 року. А усі суперечки зазвичай вирішуються у міжнародних судах.

Тож прикордонники на провокації не реагують. Натомість – ретельно документують кожен факт незаконної діяльності для Гаазького арбітражу.

Наша задача полягає саме в зборі доказової бази, яка через суд знайде своє відображення – зокрема і в розумінні світової спільноти,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Слухання про компенсацію за втрачені "Нафтогазом" кримські активи Гаазький арбітраж розпочне вже у цьому році. Збитки оцінюються у 8 мільярдів доларів.

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Потужні навчання на узбережжі Азовського моря

Захоплення диверсантів, відбиття атаки ворога та контрнаступ. У результаті блискавичної операції втрачена у 2014 році ділянка кордону з Росією – знову під контролем України. До такого сценарію готуються українські прикордонники.

Відтак, на Донеччині, на узбережжі Азовського моря пройшли навчання прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" Донецького загону.

Під час триденних маневрів на морському березі бійці підрозділу

ловили диверсантів,

вправлялися у влучності,

тренували стрільби із різних видів зброї та маневрування на полі бою,

опановували тактичну медицину.

Тренування прикордонників на узбережжі Азовського моря / Скриншоти з програми

Спіймати хитрого перемитника

Загородження на кордоні, звичайно, потрібні. Проте вони не завжди ефективні. Сучасні технології значно ускладнюють життя зловмисникам. Українські "зелені берети" вже охрестили безпілотник "усевидячим оком". Його 30-кратний зум з 50-метрової висоти без проблем фіксує як номери авто, так і обличчя порушника. Інша його перевага – витривалість. Апарат працює і в мороз, і в спеку, і навіть уночі. Дві потужні камери знімають місцевість, а GPS-трекер визначає точні координати.

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"Всевидяче око" українських прикордонників / Скриншот з програми

Далі до справи береться пошукова група. А фінальну крапку ставить службовий собака. Сьогодні українські кордони патрулюють 60 таких моделей. Закупили їх за кошти Євросоюзу в рамках Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна". Ще 10 сучасних безпілотників надало посольство Великобританії в Україні.

На жаль, перевагами сучасних технологій користуються не лише правоохоронці. Власний парк дронів мають і контрабандисти. До апарата легко причепити ящик з цигарками і відправити до сусідньої країни. Кількість не бозна-яка, зате ризик – мінімальний.

Такі проблеми існують не лише в Україні. Як з цим борються на кордоні США та Мексики – дивіться у відео програми.