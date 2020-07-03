Вони прудкі, професійно пірнають та готові дати відсіч тренованому супернику. Мовиться не про спортсменів-багатоборців. Це – тютюнові контрабандисти, яких у народі називають "бобрами". Вони мають непомітно дістатися берега, переправити товар на інший бік і отримати за це гроші.

Більше про контрабандні шляхи, таємні операції та секрети професії прикордонника – у програмі "Кордон.UA" на 24 каналі.

Зверніть увагу Сигарети з Росії на понад мільйон гривень: нелегальний склад виявили на Харківщині

Село Ділове на Закарпатті – звичайний населений пункт. Лише застережні знаки та люди у формі виказують статус прикордоння. Адже на іншому березі Тиси розташована Румунія.

Коли на землю спадають сутінки, прості сільські хлопці одягають гідрокостюми. На плечі беруть 2 важкі ящики із цигарками. Відтак вони стають "бобрами" – спецзагоном перемитників.



Контрабандисти переправляють тютюн на інший берег / Скриншот з відео

Що відомо про тютюнових контрабандистів

Промисел "бобра" – не для слабких. Потрібно непомітно дістатися берега, переправити товар на той бік, отримати гроші – і повернутися назад. На все є лічені хвилини. Зустріч з прикордонниками, холодна вода та швидка течія – серйозні ризики.

Про вартість в Україні ящика контрафактного тютюну легко дізнатися з численних сайтів. Та вже за кількасот метрів ноша "дайвера" коштує щонайменше втричі дорожче. За роботу він отримає 50 умовних одиниць. Для депресивного регіону – пристойна платня. Однак головний прибуток призначено для інших кишень.

Знімальна група проєкту вирішила дізнатися, як проходить незаконна оборудка. За допомогою добровольців-прикордонників. Експеримент показав: шанси у "бобрів" таки є за сприятливих умов.

Проте вже за кілька хвилин після початку зйомок неподалік вишикувалася вервечка автомобілів, а знімальний майданчик "взяла в облогу" група молодиків. Всім своїм виглядом вони демонстрували, що журналістам тут не раді.



Група молодиків показувала негативне ставлення до знімальної групи / Скриншот з відео

Зокрема, школяр ретельно фіксував на камеру кожен крок телевізійників. На вигляд хлопцеві – не більше, ніж 12 років. Прессекретарка Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова пояснила, що серед "бобрів"– чимало дітей.

Минулого року був зафіксований випадок, коли прикордонники затримали 13-річного хлопчика о 3-й годині ночі. Він виходив з річки у мокрому гідрокостюмі,

– розповіла вона.

Втім застудитися у крижаній воді чи бути спійманим – не найгірше, що може статися з "бобром". На березі Тиси не раз знаходили тіла потопельників у спорядженні. Стрімка течія відносила їх до румунського берега. Ці смерті – на совісті організаторів злочинних схем.

Однак їхніми жертвами стають не лише "водолази". Наприкінці 2018 року просто в центрі Ділового місцевий контрабандист збив на смерть керівника прикордонного підрозділу. Суд над підозрюваним триває й досі. Нещодавно з'явилися нові моторошні подробиці злочину.

Прессекретарка Мукачівського прикордонного загону розповіла, що були заслухані аудіозаписи телефонних розмов, де, власне, підозрюваний у вбивстві прикордонника сам зізнається, що він переїхав прикордонника.

"Як він виразився, "він його перемісив", – відзначила Леся Федорова.

Як реагують у селі на контрабанду

Здається, що багатьом селянам байдуже до того, що відбувається за їхніми парканами. Демарші з бійками – тут не рідкість. Найвідоміші – проти загороджень на березі річки.

Встановлення цього паркану від самого початку супроводжувалося такими обуреннями місцевого населення, які більше були спровоковані самими тютюновими контрабандистами,

– пояснила речниця Мукачівського прикордонного загону.

Така агресія пояснюється просто. Фортуна прихильна до пачкарів не завжди: їх ловлять прикордонники. Металева перепона – теж значно зменшує шанси на успіх. І тоді – вони отримують штраф. Але будьте певні, сплатять його не вони.

Читайте також Новий метод боротьби з контрабандою: що пропонує Мінфін

Ієрархія тютюнової контрабанди

Всупереч поширеній думці, "регіональний" тютюновий "бізнес" – зовсім не безвинний. Завдяки розгалуженій мережі, різниці в цінах та поблажливому законодавству він приносить мільйони. "Бобри" – лише низова ланка таємної ієрархії.

Окрім них, є ще розвідники – так звані "фішкарі". Ці дозорні "працюють" на обох берегах, фіксуючи маршрути прикордонних нарядів. Ще одна "каста" – водії автомобілів, які доставляють водолазів з товаром на берег.

Втім, контролюють контрабанду люди, які до води і близько не підходять. Саме вони керують рядовою братією та організовують поставки сигарет – переважно, контрафакту. Логістика орієнтована не лише на регіони України. Наприклад, цей товар з Білорусі.



Контрабанда тютюнових виробів / Скриншот з відео

Місцеві мешканці не на камеру розповідають, що "бізнес" – "під дахом" дуже впливових людей. Та є й такі, хто із цим не погоджується.

Сільський голова Ділового Андрій Панасюк у 2019 році зробив для одного з каналів "сенсаційну" заяву. За його словами, у всіх людях вбачають потенційних контрабандистів. Але контрабанда – це не є таке вже дуже протиправне явище.

Ми ж своїй державі ніяких…контрабандисти ніякої шкоди своїй державі, Україні, не приносять,

– обмовився він.

Та якщо зазирнути до архіву – все стане на свої місця. Наприкінці 2018 року Андрія Панасюка затримали під час спроби підкупу прикордонника. За сприяння у контрабанді він пропонував 500 доларів.

Та вже за кілька днів чоловік вийшов з-під варти під заставу у 70 тисяч гривень. А в березні 2019 року Рахівський районний суд визнав посадовця винним і присудив йому штраф –12 тисяч 750 гривень.



Андрій Панасюк / Скриншот з відео

Тепер сільський голова поважно розмірковує про те, що порушувати закони – не так вже й погано. Бо має досвід.

Тютюнових контрабандистів на Закарпатті затримують постійно. Та це їх не дуже лякає. Адже з 2012 року товарна контрабанда не є злочином. Невеликий штраф – і можна знову одягати гідрокостюм. Навіть просохнути не встигне.

Про контрабанду наркотиків, які ховали в контейнері з бананами, і патрулювання в зоні відчуження – дивіться у програмі.