Они быстрые, профессионально ныряют и готовы дать отпор тренированному сопернику. Речь идет не о спортсменах-многоборцах. Это – табачные контрабандисты, которых в народе называют "бобрами". Они должны незаметно добраться до берега, переправить товар на другой бок и получить за это деньги.

Больше о контрабандных путях, тайных операциях и секретах профессии пограничника – в программе "Кордон.UA" на 24 канале.

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Село Деловое на Закарпатье – обычный населенный пункт. Только предупреждающие знаки и люди в форме выражают статус приграничья. Ведь на другом берегу Тисы находится Румыния.

Когда на землю приходят сумерки, простые сельские ребята надевают гидрокостюмы. На плечи берут 2 тяжелых ящика с сигаретами. Так они становятся "бобрами" – спецотрядом контрабандистов.



Контрабандисты переправляют табак на другой берег / Скриншот из видео

Что известно о табачных контрабандистах

Промысел "бобра" – не для слабых. Нужно незаметно добраться до берега, переправить товар на ту сторону, получить деньги – и вернуться назад. На все есть считанные минуты. Встреча с пограничниками, холодная вода и быстрое течение – серьезные риски.

О стоимости в Украине ящика контрафактного табака легко узнать из многочисленных сайтов. Но уже через несколько метров ноша "дайвера" стоит минимум втрое дороже. За работу он получит 50 условных единиц. Для депрессивного региона – приличная плата. Однако главная прибыль предназначена для других карманов.

Съемочная группа проекта решила узнать, как проходит незаконная сделка с помощью добровольцев-пограничников. Эксперимент показал: шансы у "бобров" таки есть при благоприятных условиях.

Однако уже через несколько минут после начала съемок неподалеку выстроилась вереница автомобилей, а съемочную площадку "осадила" группа парней. Всем своим видом они показывали, что журналистам здесь не рады.

Группа молодых людей показывала негативное отношение к съемочной группе / Скриншот из видео

В частности, школьник тщательно фиксировал на камеру каждый шаг телевизионщиков. На вид парню – не больше 12 лет. Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова пояснила, что среди "бобров" – немало детей.

В прошлом году был зафиксирован случай, когда пограничники задержали 13-летнего мальчика в 3 часа ночи. Он выходил из реки в мокром гидрокостюме,

– рассказала она.

Впрочем простудиться в ледяной воде или быть пойманным – не самое худшее, что может произойти с "бобром". На берегу Тисы не раз находили тела утопленников в снаряжении. Стремительное течение относило их к румынскому берегу. Эти смерти – на совести организаторов преступных схем.

Однако их жертвами становятся не только "водолазы". В конце 2018 года прямо в центре Делового местный контрабандист сбил насмерть руководителя пограничного подразделения. Суд над подозреваемым продолжается до сих пор. Недавно появились новые жуткие подробности преступления.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда рассказала, что были заслушаны аудиозаписи телефонных разговоров, где, собственно, подозреваемый в убийстве пограничника сам признается, что он переехал пограничника.

"Как он выразился, "он его перемесил", – отметила Леся Федорова.

Как реагируют в селе на контрабанду

Кажется, что многим селянам все равно, что происходит за их заборами. Демарши с драками – здесь не редкость. Самые известные – против заграждений на берегу реки.

Установление этого забора изначально сопровождалось такими возмущениями местного населения, которые больше были спровоцированы самими табачными контрабандистами,

– пояснила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда.

Такая агрессия объясняется просто. Фортуна благосклонна к пачкарям не всегда: их ловят пограничники. Металлическая преграда тоже значительно уменьшает шансы на успех. И тогда – они получают штраф. Но будьте уверены, оплатят его не они.

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Иерархия табачной контрабанды

Вопреки распространенному мнению, "региональный" табачный "бизнес" – вовсе не невинный. Благодаря разветвленной сети, разнице в ценах и снисходительному законодательству он приносит миллионы. "Бобры" – лишь низовое звено тайной иерархии.

Кроме них, есть еще разведчики – так называемые "фишкари". Эти дозорные "работают" на обоих берегах, фиксируя маршруты пограничных нарядов. Еще одна "каста" – водители автомобилей, которые доставляют водолазов с товаром на берег.

Впрочем, контролируют контрабанду люди, которые к воде и близко не подходят. Именно они руководят рядовой братией и организуют поставки сигарет – в основном, контрафакта. Логистика ориентирована не только на регионы Украины. Например, этот товар из Беларуси.

Контрабанда табачных изделий / Скриншот из видео

Местные жители не на камеру рассказывают, что "бизнес" – "под крышей" очень влиятельных людей. Но есть и такие, кто с этим не согласен.

Сельский председатель Делового Андрей Панасюк в 2019 году сделал для одного из каналов "сенсационное" заявление. По его словам, во всех людях видят потенциальных контрабандистов. Но контрабанда – это не такое уж очень противоправное явление.

Мы же своему государству никаких... контрабандисты никакого вреда своему государству, Украине, не приносят,

– оговорился он.

Но если заглянуть в архив – все станет на свои места. В конце 2018 года Андрея Панасюка задержали при попытке подкупа пограничника. За содействие в контрабанде он предлагал 500 долларов.

Но уже через несколько дней мужчина вышел из-под стражи под залог в 70 тысяч гривен. А в марте 2019 года Раховский районный суд признал чиновника виновным и присудил ему штраф – 12 тысяч 750 гривен.

Андрей Панасюк / Скриншот из видео

Теперь сельский председатель важно размышляет о том, что нарушать законы – не так уж и плохо. Имея опыт.

Табачных контрабандистов на Закарпатье задерживают постоянно. Но это их не очень пугает. Ведь с 2012 года товарная контрабанда не является преступлением. Небольшой штраф – и можно снова надевать гидрокостюм. Даже просохнуть не успеет.

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