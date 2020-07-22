Вражаючі кадри навчань українських бойових водолазів, секрети бурштинових контрабандистів та радіоактивні ягоди на вашому столі – про все це детальніше читайте у програмі "Кордон.UA".

Навчання бойових водолазів

Українські бойові водолази відважно десантуються з гелікоптерів, пірнають на небезпечні глибини та затримують зловмисників. 2 тижні учасники щорічного мультиструктурного тренінгу підіймали градус води у Чорному морі. Як це було – читайте на 24 каналі.

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У провідних арміях світу є правило: морський спецпризначенець має вміти все, що вміє сухопутний побратим, плюс робота під водою та на її поверхні. А це – дуже непросто. Стрибки без парашута, багатомильні запливи, влучна стрільба та глибоке занурення – далеко не повний перелік талантів військового дайвера.

Саме ці якості демонстрували специ водолазної справи Державної прикордонної служби, Військово-Морських Сил, Сил спецоперацій, УДО, Нацгвардії, спецпідрозділу "КОРД" та водної поліції. Спеціальний тренінг під егідою антитерористичного центру СБУ цьогоріч став наймасштабнішим. Приймав "підводний десант" острів Тендрівська Коса.

Прикордонне відомство представляли 25 водолазів Морської охорони та мобільного загону "Дозор". Учасники переконані: такі навчання – чудова нагода випробувати себе та попрацювати в команді.

У програмі – як універсальні вправи, так і спеціальні – відповідно до завдань кожної силової структури.

Приміром, прикордонники ретельно вивчали особливості підводних об’єктів. Днище корабля нерідко використовують для переправлення контрабанди. Трапляється, її навіть викидають за борт.

У подібних випадках на допомогу дайверам приходять спеціальні системи підйому з води. Їх прикордонне відомство отримало за Програмою EXBS від Державного Департаменту США. За допомогою такого пристрою легко дістати з дна знахідку – вагою до 2 тонн.

У подібних випадках на допомогу дайверам приходять спеціальні системи підйому з води. Їх прикордонне відомство отримало за Програмою EXBS від Державного Департаменту США. За допомогою такого пристрою легко дістати з дна знахідку – вагою до 2 тонн. Тренували і десантування підрозділу із гелікоптера. Спочатку – човен, потім – самі бійці.

Новий елемент програми навчань – стрибки на малий катер "Бріг-N-730 М", який нещодавно увійшов до складу Морської охорони.

Фото з навчань бойових водолазів / Скриншоти з програми

Повсякденна служба морських спеців, звісно, не така видовищна як на тренуваннях. Однак на їхньому рахунку – тисячі пройдених миль, сотні оглянутих суден та десятки знищених трубопроводів контрабандистів.

Крадіжки бурштину

Український бурштин у світі дуже цінують. Насамперед, через його унікальну палітру. Кольори – від молочно-білого та помаранчевого до вишневого, зеленого і навіть чорного! Розвіданих запасів у нас чимало, проте легально добувають лише кілька тонн бурштину на рік. Решта – дістається чорним копачам, а вже від них – контрабандистам.

За 2019 рік прикордонники позбавили перемитників майже 7 сотень кілограмів бурштину. З початку 2020 – понад центнер.

Найпопулярніші потайники:

запасне колесо,

бак для пального,

порожнини автівки.

Втім, дехто вважає, що краще ховати коштовності ближче до тіла. Громадянин Туреччини мав повертатися теплоходом на Батьківщину. Та під час оформлення рейсу у Чорноморському порту, прикордонники разом із митниками знайшли в іноземця нелегальний скарб. 23 кілограми сонячного каміння він заховав в обшивці спального місця. Певно вважав, що так надійніше.Бурштину було на 310 тисяч гривень. Вантажівку відправили на штраф-майданчик до рішення суду.



Бурштин знайшли під сидінням вантажівки / Скриншот з програми

Конопляні поля

Мальовнича Бессарабія на півдні України – край унікальний. Її населяє понад сто різних етносів. Тут мешканці замість вулиць, пересуваються каналами, а на берегах гніздиться найчисленніша у світі популяція рожевих пеліканів. Та українська Бессарабія – це ще й прикордоння з двома країнами – Молдовою та Румунією. На жаль, таку унікальність часто доводиться захищати. То від браконьєрів, які полюють на червонокнижну рибу, то від псевдофермерів, що засівають родючі поля коноплями.

Часом правоохоронцям навіть доводиться "заходити в гості" до тутешніх мешканців. Спільно з колегами з Нацполіції прикордонники вилучили в мешканця Ізмаїлу чимало небезпечного: вогнепальна зброя, різні набої, і на десерт – свіженький урожай марихуани. Як сумлінний продавець, товар, вочевидь, дегустував особисто. Підприємливого чоловіка затримали, а зброю і наркотики вилучили.



Прикордонники вилучили у "фермера" урожай марихуани / Скриншот з програми

Радіоактивні ягоди

Відлуння трагедії на ЧАЕС ми чуємо й досі. Навіть сьогодні її жертвою може стати кожен з нас. Радіоактивні ізотопи – Стронцій–90 і Цезій–137 – і досі нікуди не зникли.

Але, здається, смертельної загрози деякі наші земляки боятися вже перестали. Чорнобильську зону по її зовнішньому периметру охороняють прикордонники Житомирського загону. Їхнє завдання – ловити порушників на підступах до заборонених місць. Екстремалів виявляється чимало. Та якщо так звані сталкери наражаються на небезпеку самі, то зі збирачами дарів природи – все набагато гірше.

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Нещодавно у зоні відчуження прикордонники і місцева поліція натрапили саме на такого "любителя" дикоросів. Погибельний урожай – чорницю зі смаком Чорнобиля – місцевий житель, звісно, збирав не для себе. Оминувши контрольні пости, молодик зайшов на відселену територію, і на момент затримання вже "накосив" майже 25 кілограмів ягоди.



Чоловік встиг зібрати майже 25 кілограмів чорнобильских ягід / Скриншот з програми

А ця жадібна трійця з Рівненщини упорала на чорнобильській землі майже 200 кілограмів сезонних "вітамінчиків". І хоча ягода аж пищить від радіації, хто ж там на базарі дізнається?



Троє з Рівненщини зібрали аж 200 кілограмів небезпечних ягід / Скриншот з програми

За нехтування правилами радіаційної безпеки збирачів дарів природи притягнуто до адміністративної відповідальності. А те, що назбирали, знищено.