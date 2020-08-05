Пророссийские боевики из Донбасса планировали устроить теракт на мирной части Украины. Впрочем, к счастью, СБУ вовремя обнаружила арсенал с оружием, спрятанным в так называемой "серой зоне".

Арсенал был обустроен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки, сообщает Служба безопасности Украины.

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Как удалось установить сотрудникам украинской спецслужбы, устроил такой тайник один из донецких боевиков в собственном бывшем доме.

Оружие планировали в дальнейшем задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах. Впрочем, в СБУ не уточняют в каких именно городах планировались террористические акты.

Какое оружие обнаружили в скрытом арсенале:

более 5 килограммов тротила;

3 килограмма пластида;

3 ручных противотанковых гранатомета;

противотанковую мину ТМ-62М;

3 противопехотных осколочных мины МОН-50;

12 ручных гранат с запалами РГД-5;

16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО;

3 электродетонатора;

винтовку Мосина с оптическим прицелом;

более тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.

Арсенал оружия под Марьинкой / фото СБУ

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности,

– говорится в сообщении СБУ.

Интересно, что арсенал оружия нашли в то время, когда на Донбассе действует "перемирие". Хотя добиться полного прекращения огня не удалось, но количество обстрелов со стороны боевиков ощутимо уменьшилось.

Поэтому вполне вероятно, что время, которое боевики экономят за счет сокращения активности на линии разграничения, они решили "с пользой" использовать на мирной территории.



Боевики готовили теракты в мирных украинских городах / фото СБУ