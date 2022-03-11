Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обьяснил, что приоритетом являются стратегические предприятия и производство товаров первой необходимости. Речь идет о хлебе, других продуктах, одежде и т.д.

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Как именно будут переносить предприятия

По словам Гайдая, будут прорабатывать заявки даже от маленьких предприятий на 10 – 20 рабочих мест.

После ее подтверждения Минэкономики и Луганская ОВА найдут необходимые производственные мощности в западных областях страны. Когда будет подтверждено, что есть соответствующие мощности и можно разместить людей, тогда и будут перемещены предприятия.

С логистикой и перевозкой поможет "Укрзалізниця" и логистические компании.

За каждой заявкой, которую запустят в работу, прикрепят депутата округа, сопровождающего процесс.

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