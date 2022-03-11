Спасателям Луганского гарнизона приходится постоянно ликвидировать пожары, возникающие в результате обстрелов врага. Также они оказывают помощь населению, доставая людей из-под завалов.
Это важно ГСЧС напоминает: категорически нельзя трогать ракеты или их остатки
В ГСЧС отметили, что большая часть населенных пунктов в Луганской области – разрушена.
"Почти не осталось уцелевших многоэтажных жилых домов, разбита инфраструктура городов – враг целенаправленно пытается уничтожить все", – говорится в сообщении.
Значительные разрушения получили населенные пункты:
- Горное
- Золотое
- Счастье
- Тошковка
- Попасная
- Старобельск.
Враг уничтожает Северодонецк, Рубежное, Кременную и Лисичанск. Так, оккупанты применяют тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Последствия обстрелов Луганщины / Фото ГСЧС
Это важно – Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка: смотрите видео