Рятувальникам Луганського гарнізону доводиться постійно ліквідовувати пожежі, які виникають внаслідок обстрілів ворога. Також вони надають допомогу населенню, дістаючи людей з-під завалів.
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У ДСНС зазначили, що більша частина населених пунктів на Луганщині – зруйнована.
"Майже не залишилося вцілілих багатоповерхових житлових будинків, розбита інфраструктура міст – ворог цілеспрямовано намагається знищити усе", – йдеться у повідомленні.
Значних руйнувань зазнали населенні пункти:
- Гірське
- Золоте
- Щастя
- Тошківка
- Попасна
- Старобільськ.
Ворог знищує Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну та Лисичанськ. Так окупанти застосовують важку артилерія та реактивні системи залпового вогню.
Наслідки обстрілів Луганщини / Фото ДСНС
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