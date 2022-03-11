Рятувальникам Луганського гарнізону доводиться постійно ліквідовувати пожежі, які виникають внаслідок обстрілів ворога. Також вони надають допомогу населенню, дістаючи людей з-під завалів.

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У ДСНС зазначили, що більша частина населених пунктів на Луганщині – зруйнована.

"Майже не залишилося вцілілих багатоповерхових житлових будинків, розбита інфраструктура міст – ворог цілеспрямовано намагається знищити усе", – йдеться у повідомленні.

Значних руйнувань зазнали населенні пункти:

Гірське

Золоте

Щастя

Тошківка

Попасна

Старобільськ.

Ворог знищує Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну та Лисичанськ. Так окупанти застосовують важку артилерія та реактивні системи залпового вогню.

Наслідки обстрілів Луганщини / Фото ДСНС

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