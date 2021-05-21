Губернатор Джон Белл Эдвардс сообщил, что почти все смерти были связаны с попаданием людей в паводок.

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Жертвы наводнения

Ужасное наводнение в Луизиане буквально накрыло автомобили, в которых находились люди. В частности, 4 из 5 жертв стихии не удалось выбраться из автомобилей – они утонули.

Еще один погибший – 76-летний мужчина – умер после отключения электроэнергии, вызванного ураганом. Его жизнь зависела от кислородного оборудования.

Сотни домов затопило

Кроме того, в результате наводнения пострадали сотни домов. "Примерно 400 семей пострадали от наводнения в Лейк-Чарльз и примерно 300 – в Батон-Руж, но это количество меняется каждый час", – отметил Эдвардс.

Прогноз от синоптиков

По информации синоптиков, в Луизиане не ожидают улучшения ситуации. Более того – дожди будут падать еще мощнее. По данным Национальной метеорологической службы, 21 мая в районе озера Чарльз может выпасть еще 2 – 3 дюйма осадков (5 – 7,5 сантиметра).

Последствия наводнения в Луизиане: смотрите видео

Мощное наводнение накрыло штат Луизиана: смотрите карту