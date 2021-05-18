Сильные порывы ветра, от 130 до 200 километров в час, разрушили линии электропередач и разбили окна зданий. По словам местных властей, автодороги, которые ведут в пострадавшие районы, являются перекрытыми.
К теме Индию накрыл циклон "Тауктае": есть погибшие и пропавшие без вести
Мощный циклон в Индии
Почти 100 человек считают пропавшими без вести. Мощный циклон накрыл штат Гуджарат еще в понедельник, 17 мая.
Также местные власти сообщили о других последствиях непогоды, в частности:
- стихия повредила 16 500 зданий;
- 40 тысяч деревьев вырвало с корнем;
- 2 400 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Индию накрыл мощный циклон "Тауктае": смотрите видео
Циклон разрушил здания в штатах Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Правительство Индии срочно закрыло аэропорты, порты и автодороги.
Последствия циклона "Тауктае" по состоянию на 17 мая
- По информации властей 17 мая, циклон разрушил 50 поселков.
- Тогда сообщили о гибели 4 человек, еще 23 индуса пропали без вести.
- Чиновники сообщили о намерении эвакуировать всего 75 тысяч жителей штата Гуджарат.