Сильные порывы ветра, от 130 до 200 километров в час, разрушили линии электропередач и разбили окна зданий. По словам местных властей, автодороги, которые ведут в пострадавшие районы, являются перекрытыми.

К теме Индию накрыл циклон "Тауктае": есть погибшие и пропавшие без вести

Мощный циклон в Индии

Почти 100 человек считают пропавшими без вести. Мощный циклон накрыл штат Гуджарат еще в понедельник, 17 мая.

Также местные власти сообщили о других последствиях непогоды, в частности:

стихия повредила 16 500 зданий;

40 тысяч деревьев вырвало с корнем;

2 400 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Индию накрыл мощный циклон "Тауктае": смотрите видео

Циклон разрушил здания в штатах Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Правительство Индии срочно закрыло аэропорты, порты и автодороги.

Справка. Циклон "Тауктае" в 2021 году считают сильнейшим с 1998 года на территории западной Индии.

Последствия циклона "Тауктае" по состоянию на 17 мая