Сильні пориви вітру, від 130 до 200 кілометрів на годину, зруйнували лінії електропередач та розтрощили війна будівель. За словами місцевої влади, автошляхи, які ведуть до постраждалих районів, є перекритими.

До теми Індію накрив циклон "Тауктае": є загиблі та зниклі безвісти

Потужний циклон в Індії

Майже 100 людей вважають зниклими безвісти. Потужний циклон накрив штат Гуджарат ще у понеділок, 17 травня.

Також місцева влада повідомила про інші наслідки негоди, зокрема:

стихія пошкодила 16 500 будівель;

40 тисяч дерев вирвало з коренем;

2 400 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Індію накрив потужний циклон "Тауктае": дивіться відео

Циклон зруйнував будівлі у штатах Керала, Карнатака, Гоа та Махараштра. Уряд Індії терміново закрив аеропорти, порти та автошляхи.

Довідка. Циклон "Тауктае" у 2021 році вважають найсильнішим з 1998 року на території західної Індії.

Наслідки циклону "Тауктае" станом на 17 травня