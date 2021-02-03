Больше всего украинцы доверяют самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. На второй строчке – глава США Джо Байден, на третьей – глава Франции Эммануэль Макрон.

Источник: КМИС

Зато рейтинг недоверия возглавил президент России Владимир Путин. Почти 80% украинцев не доверяют главе государства – агрессора.

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Кому доверяют украинцы

Лукашенко – 36%,

Байден – 27,6%,

Макрон – 26,2%,

Путин – 14,4%.

Рейтинг недоверия

Путин – 79,8%,

Лукашенко – 53,6%,

Байден – 23,3%,

Макрон – 23,2%.

Заметим, что около 22 – 25% украинцев не определились со своим отношением к Байдену и Макрону.

Кто из иностранных лидеров нравился украинцам раньше

Заметим, что в конце 2019 года, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", Лукашенко также возглавлял рейтинг отношения украинцев к иностранным лидерам. Кроме него, большинство граждан положительно относилось к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Польши Анджею Дуде.