Лукашенко и Байден: кому из иностранных лидеров доверяют украинцы
Больше всего украинцы доверяют самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. На второй строчке – глава США Джо Байден, на третьей – глава Франции Эммануэль Макрон.
Источник: КМИС
Зато рейтинг недоверия возглавил президент России Владимир Путин. Почти 80% украинцев не доверяют главе государства – агрессора.
Читайте также "Слуга народа" снова в тройке лидеров: сколько партий проходят в Раду – свежий рейтинг
Кому доверяют украинцы
- Лукашенко – 36%,
- Байден – 27,6%,
- Макрон – 26,2%,
- Путин – 14,4%.
Рейтинг недоверия
- Путин – 79,8%,
- Лукашенко – 53,6%,
- Байден – 23,3%,
- Макрон – 23,2%.
Заметим, что около 22 – 25% украинцев не определились со своим отношением к Байдену и Макрону.
Кто из иностранных лидеров нравился украинцам раньше
Заметим, что в конце 2019 года, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", Лукашенко также возглавлял рейтинг отношения украинцев к иностранным лидерам. Кроме него, большинство граждан положительно относилось к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Польши Анджею Дуде.
Поделиться новостью