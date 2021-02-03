Найбільше українці довіряють самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. На другій сходинці – очільник США Джо Байден, на третій – глава Франції Еммануель Макрон.

Джерело: КМІС

Натомість рейтинг недовіри очолив президент Росії Володимир Путін. Майже 80% українців не довіряють главі держави-агресора.

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Кому довіряють українці

Лукашенко – 36%,

Байден – 27,6%,

Макрон – 26,2%,

Путін – 14,4%.

Рейтинг недовіри

Путін – 79,8%,

Лукашенко – 53,6%,

Байден – 23,3%,

Макрон – 23,2%.

Зауважимо, що близько 22 – 25% українців не визначились зі своїм ставленням до Байдена та Макрона.

Хто з іноземних лідерів подобався українцям раніше