Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать Украине потенциальную готовность к наземному участию в войне. Об этом 24 канала рассказал белорусский оппозиционер и эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко.

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Он пояснил, что из-за этого Украина вынуждена держать достаточное количество вооруженных сил у границы с Беларусью. Как результат не может задействовать их на главном направлении.

Я не верю сегодня в то, что Лукашенко способен самостоятельно, подчеркиваю – только вооруженными силами Беларуси, вступить на территорию Украины,

– сообщил Павел Латушко.

"Ни потенциала, ни оружия, ни количества солдат, ни материальной базы, ни морального положения – нет, чтобы вооруженные силы Беларуси вошли в Украину", – пояснил белорусский оппозиционер.

По его словам, участие вооруженных сил Беларуси в наземной операции войны против Украины возможно тогда, когда рядом будут находиться российские войска. Необходимо рассматривать именно их совместное вхождение. Когда количество вооруженных сил России будет достаточным и достигнет критической отметки, тогда возможно наступление.

Павел Латушко объяснил, что Лукашенко до сих пор не сделал этого не потому, что он не хочет или нет у него желания воевать против Украины, а на самом деле боится этого.

"Давайте не будем делать из него жертву, давайте не будем говорить, что он бедный так противится Путину, на коленях стоит и умоляет его – нет. Он просто этого боится. Только по той причине, что это может быть его последний приказ", – акцентировал Павел Латушко.

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