Це необхідно для того, щоб продемонструвати Україні потенційну готовність наземної участі у війні. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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Він пояснив, що через це Україна вимушена тримати достатню велику кількість збройних сил біля кордону з Білоруссю. Як результат, не може задіяти їх на головному напрямку.

Я не вірю сьогодні в те, що Лукашенко здатний самостійно, підкреслюю – тільки збройними силами Білорусі, вступити на територію України,

– повідомив Павло Латушко.

"Ні потенціалу, ні зброї, ні кількості солдатів, ні матеріальної бази, ні морального стану – нема для того, щоб збройні сили Білорусі ввійшли в Україну", – пояснив білоруський опозиціонер.

За його словами, участь збройних сил Білорусі в наземній операції війни проти України можлива тоді, коли поруч будуть перебувати російські війська. Необхідно розглядати саме їх спільне входження. Коли кількість збройних сил Росії буде достатньою та досягне критичної позначки, тоді можливий наступ.

Павло Латушко пояснив, що Лукашенко досі не зробив цього не тому, що він не хоче чи в нього нема бажання воювати проти України, а насправді боїться цього.

"Давайте не будемо робити з нього жертву, давайте не будемо говорити, що він бідний так опирається Путіну, на колінах стоїть й благає його – ні. Він просто цього боїться. Тільки з тієї причини, що це може бути його останній наказ", – акцентував Павло Латушко.

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