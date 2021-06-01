Об этом Лукашенко заявил во время встречи с журналистами 1 июня. Санкции Запада против Минска он назвал "попыткой рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики".
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Несмотря на очевидные проблемы для режима, диктатор старается высказываться оптимистично. Мол, любой кризис – это не только трудности, но и возможности.
Он подчеркнул, что одной из целей Запада и "белорусских беглецов" является удар по передовым предприятиям страны. Мол, они хотят ухудшить ситуацию в стране.
Такой же является и его позиция относительно угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе "Ямал – Европа". Отвечая на вопрос об этом, диктатор вспомнил об Украине.
Не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет нужды этого делать. Они же не Украина. Поэтому не думаю, что они возьмутся за этот рычаг,
– цинично заявил Лукашенко.
"Это им уже тогда очень дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только с Беларусью, но и с Россией. А с Россией, они понимают, лучше не иметь дела", – добавил он.
Отметим, что "Ямал – Европа" – это российский газопровод длиной 4 196 километров. Проходит через территорию России, Беларуси (575 километров), Польши и Германии.
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