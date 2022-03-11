Об этом в эфире 24 канала сказал белорусский бизнесмен Вадим Прокопьев. Он вместе с белорусскими добровольцами приехал в Украину воевать против России.

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Что Лукашенко будет говорить Путину

Прокопьев предположил, что Лукашенко попытается избежать вторжения в Украину несмотря на то, что российский генштаб имеет серьезное силовое лобби в Беларуси.

Думаю, именно инстинкты выживания этого организма по имени Лукашенко подскажут ему, как не быть изолированным. Я уверен, что он поехал к Путину торговаться,

– отметил белорусский бизнесмен.

По его словам, очевидно, что Путин будет склонять Лукашенко к тому, чтобы самопровозглашенный президент бросил белорусов на войну. Лукашенко скажет, что "всегда готов", но начнет выкручиваться.

"Будет очередной цикл танцев и предательства. Очевидно, что он планировал эту войну вместе с Путиным. К ряду преступлений является акт государственной измены. Конечно, он военный преступник, другого не может быть", – подытожил Прокопьев.

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