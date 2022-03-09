Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко не хочет втягивать свои войска в войну с Украиной.

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Пока признаков вмешательства нет

"Лукашенко хочет "пропетлять". Он с начала войны вроде бы начал формировать ударную группировку. Затем собрал несколько батальонов тактических групп, которые сейчас проводят демонстрационные учения вдоль нашей границы напротив Волыни. Однако пока никаких признаков вмешательства нет", – отметил Жданов.

Страх Лукашенко

По его словам, Лукашенко постоянно ищет чем прикрыться, чтобы не втягиваться в войну. Сначала говорил, что ожидает результатов референдума , а сейчас – когда вступят в действие изменения и дополнения к Конституции Беларуси.

Обратите внимание! Новая Конституция защищает Лукашенко от преследования – за ней бывших президентов нельзя привлекать к ответственности за совершенные преступления.

Жданов подчеркнул, что белорусский диктатор пытается избежать Гаагского трибунала хотя бы тем, что Беларусь не вмешается в этот вооруженный конфликт. Однако все же такую ​​вероятность исключать нельзя, поэтому необходимо продолжать внимательно следить за ситуацией в вооруженных силах Беларуси.

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Напомним, недавно Лукашенко заявил, что вторжение его войск в Украину пока опасно – это может привести к нарушению границ Беларуси. Так он намекнул, что аппетиты Путина будут только расти и кроме вторжения в Украину, он может посягнуть и на суверенность их государства.