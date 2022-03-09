Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко не хоче втягувати свої війська у війну з Україною.

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Поки ознак втручання немає

"Лукашенко хоче "пропетляти". Він з початку війни начебто почав формувати ударне угруповання. Потім зібрав декілька батальйонів тактичних груп, які зараз проводять демонстраційні навчання вздовж нашого кордону навпроти Волині. Однак поки жодних ознак втручання немає", – зазначив Жданов.

Страх Лукашенка

За його словами, Лукашенко постійно шукає, чим прикритися, щоб не втягуватись у війну. Спочатку говорив, що чекає на результати референдуму, а зараз – коли вступлять в дію зміни та доповнення до Конституції Білорусі.

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Жданов наголосив, що білоруський диктатор намагається уникнути Гаазького трибуналу, хоча б тим, що Білорусь не втрутиться в цей збройний конфлікт. Однак все ж таку вірогідність виключати не можна, тому необхідно продовжувати пильно стежити за ситуацією в збройних силах Білорусі.

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Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявив, що вторгнення його військ в Україну наразі є небезпечним – це може призвести до порушення кордонів Білорусі. Так він натякнув, що апетити Путіна лише зростатимуть і окрім вторгнення в Україну, він може зазіхнути й на суверенність їхньої держави.

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