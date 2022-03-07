Таким чином Лукашенко натякнув, що апетити Путіна лише зростатимуть і окрім вторгнення в Україну, він може зазіхнути і на суверенність Білорусі.
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Нас просто хочуть заштовхати на війну в Україну. Спеціально, щоб ми оголили спеціально наші кордони, а потім розберуться з нами. Ми навіть з України не встигнемо повернутись, щоб вас захистити,
– звернувся Олександр Лукашенко до свого народу.
До слова, спершу Лукашенко відкидав залученість Білорусі до бойових дій проти України. Втім, згодом визнав, що з білоруської території випустили ракети по позиціях України. Каже, що це був "вимушений крок".
Наразі українське МВС запевняє, що є дуже мала ймовірність того, що Олександр Лукашенко відправить своє військо до України.
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