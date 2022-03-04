Така процедура передбачається статтею №74 Конституції. Церемонію підписання транслювала низка білоруських ЗМІ.

До теми "Російський військовий окупанте, іди на х**", – білоруси підтримали Україну на референдумі

Раніше ЦВК повідомила, що за ухвалення змін і доповнень Конституції проголосували понад 4,4 мільйони громадян, що склало 82,86% тих, хто голосував. Проти ухвалення поправок проголосували 12,78% учасників референдуму.

Навіщо в Білорусі провели референдум

Нагадаємо, що ще 27 лютого Білорусь провела "референдум" про внесення поправок до Конституції республіки. Як пише Forbes, змінити її Лукашенко обіцяв після протестів у 2020 році. У бюлетені було лише одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?".

Що за цим стоїть:

Лукашенко готує правову базу майбутнього транзиту. Замість передачі всієї повноти влади спадкоємцю він розширить права Всебілоруських народних зборів (ВНС).

За проєктом нової Конституції, цей орган зможе скасовувати рішення інших органів влади, оголошувати імпічмент президенту, призначати членів Центрвиборчкому, суддів Верховного та Конституційного судів, вносити до парламенту закони, призначати референдуми тощо.

Лукашенко отримає можливість балотуватися ще двічі після закінчення цього терміну. Це може забезпечити йому правління до 2035 року. Після цього Лукашенко зможе очолити ВКС та зберегти свій вплив.

Також нова Конституція захищає його від переслідування – за нею колишніх президентів не можна притягувати до відповідальності за скоєні злочини.

Крім того, Білорусь має намір відмовитися від безʼядерного статусу.

Додамо, що на українські міста продовжують падати ракети російських окупантів. Загарбники випустили вже понад 480 снарядів. Відомо, що з них 70 прилетіли на нашу землю з території Білорусі.