З них 70 прилетіли на нашу землю з території Білорусі. Про це повідомив високопоставлений представник оборони США.

Читайте також Скільки треба вбитих людей, – Зеленський розповів, як просить про закриття українського неба

У них (Росії – 24 канал) є мобільні системи, вони переміщують їх усередину країни,

– зазначив чиновник.

Водночас, за його словами, є й ті ракети, які летять з Чорного моря, їх трошки менш як 10.

Українські ППО ефективні

Високопоставлений представник оборони США також зазначив, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються неушкодженими та ефективними.

Вони продовжують мати можливість керувати своїми літаками та використовувати засоби протиповітряної оборони,

– додав він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!