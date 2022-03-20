Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Игорь Козий. Он отметил, что Лукашенко хочет казаться вроде бы непричастным к войне России против Украины.

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Вибор Лукашенко

В то же время, военный эксперт подчеркнул, что самопровозглашенный президент Беларуси желает стать на сторону победителя.

Лукашенко хочет быть на стороне победителя, но не может определиться, кто им есть,

– заметил Козий.

По его словам, сейчас от Лукашенко будут звучать постоянные заявления. То есть с одной стороны, будут заигрывания, с другой – угрозы.

Впрочем, Козий подчеркнул, что украинцам на них нужно реагировать спокойно, как это сейчас делает руководство Украины. Он также добавил, что наше государство готово дать отпор любой агрессии со стороны Беларуси.

Обратите внимание! Источники 24 канала в Генштабе ВСУ сообщили, что на 20 марта угрозу наступления из Беларуси на Волынском направлении оценили как высокую. В то же время там подчеркнули, что украинские военные готовы к отпору.

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