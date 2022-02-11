Александр Лукашенко обещает дойти до Ла-Манша и установить по пути свои порядки. В последний раз такие громкие обещания давал так называемый глава оккупантов Донецка Захарченко.

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Лукашенко стал бандитским правителем

Незадолго до того, как быть убитым, он тоже рассказывал о готовности провести танковые армии аж до берегов британских морей.

Похож Лукашенко на мертвого сепара не только высказываниями. Он вообще на глазах превращается в такого же террориста, как и московские марионетки Донбасса.

От какого-нибудь Пушилина или Пасечника Лукашенко отличает только то, что он управляет территорией, не оккупированной напрямую российской армией.

В остальном же – он такой же бандитский правитель, от которого ничего хорошего не приходится ожидать ни белорусам, ни украинцам.

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Он украл выборы в 2020 году, развязал репрессии против собственного же народа, усадил сотни, а возможно уже и тысячи человек в тюрьмы от начала до конца по выдуманным обвинениям. И, основательно зачистив Беларусь, начал облизываться на Украину.

Лукашенку не на кого опереться

В отличие от Путина, буквально одержимого желанием подчинить себе нашу страну, Александр Лукашенко принимает устрашающие позы и позволяет себе откровенное хамство вовсе не потому, что хочет оккупировать какие-то украинские регионы.

Тут все иначе. Лукашенко понимает, что в его победу на последних президентских выборах не верят даже люди из его ближайшего окружения.



Лукашенко позволяет себе откровенное хамство / Фото "ГОРДОН"

Знает, что ему толком не на кого опереться и поэтому разыгрывает простую до безобразия комбинацию: убеждает народ в том, что Украина и Запад представляют угрозу для Беларуси и изображает из себя единственного человека, который спасет родину любой ценой.

Горькая ирония состоит в том, что политик, рассказывающий о танковых колоннах, врывающихся в Киев и в Варшаву, годами и даже десятилетиями продавал себя избирателю как самого миролюбивого из людей.

Все его предвыборные программы, вся властная пропаганда строилась на простом тезисе – "Лишь бы не было войны".

Бедно живем – зато мирное небо над головой, целые отрасли промышленности разваливаются, высшее образование превращается в профанацию, свобода слова похоронена и забыта – но в войну-то было еще хуже, так что радуйтесь тому, что имеете.

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Без денег России – не продержится

Теперь же, одевшись в комичную, словно отобранную у тропического диктатора военную форму, белорусский узурпатор строит из себя настоящего стратега, призывает людей быть готовыми умирать и убивать.

Некоторым уже даже предоставил такую возможность – белорусские военные вскоре будут отправлены в Сирию.

Реального смысла отправлять туда белорусов нет. В России своих палачей хватает. Этот шаг – не более, чем попытка подольститься к Кремлю и к его главному обитателю. Главному и для Лукашенко тоже.

Его режим теперь даже номинально не самостоятельный. Лишившийся почти всех связей с Западом, обложенный санкциями, без российских денег этот режим не продержится и нескольких месяцев.

Вот узурпатор и суетится под клиентом, демонстрируя ему, что готов на все, лишь бы этого клиента удовлетворить.

Он – словно странный, пучеглазый, быстрый на крепкое словцо Муссолини при бредящем завоеваниями Гитлере. С военной точки зрения, вроде бы, и бесполезный, но с пропагандистской – вполне еще годный.

Когда нелюбовь режима Беларусь к Украине стала заметной

И он таким стал не внезапно, не вдруг. Александр Лукашенко давно уже шел по этому пути, а свою нелюбовь к Украине демонстрировал еще в дни Майдана.

Лукашенковская пропаганда объявила фашистами собственных граждан, выходивших на акции в поддержку украинской Революции Достоинства.



У Лукашенко нет одержимого желанием подчинить себе Украину / Фото Getty Images

Волонтеры, ездившие в Украину из Минска, Гродно, или других городов в Киев помочь восставшему украинскому народу, часами допрашивались на границе сотрудниками КГБ.

Демонстрация протеста против оккупации Крыма у здания посольства России в Минске весной 2014 года была жестоко разогнана милицией.

Сейчас этот человек просто решил уже даже не притворяться и показать свое истинное лицо – лицо человека, готового пожертвовать и своими, и чужими, лишь бы никогда не расставаться с президентским креслом.