Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что поддерживает отношения с Виктором Януковичем. В частности, рассказал: поддерживал его во время Майдана.

Однако не знал, что тот сбежит из страны. Лукашенко рассказал об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.

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Президент Беларуси несколько раз подчеркнул, что "простил Януковичу все". В частности случай, связанный с чествованием памяти жертв Чернобыльской трагедии в 2011 году.

"Он пригласил меня, а затем Запад на него надавил. И он отказался принимать меня в Украине. Я сказал, что не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой, в Украину. А он "закрыл небо" для моего самолета", – пояснил Лукашенко.

Справка. Тогда Янукович пригласил Лукашенко в Украину – на ряд мероприятий, посвященных годовщине трагедии на ЧАЭС. В частности – на конференцию в Киеве 19 апреля. Тогдашний президент Еврокомиссии заявил, что примет участие в них, если там не будет президента Беларуси.



После этого Лукашенко позвали в Украину вместе с российским президентом Дмитрием Медведевым 26 апреля, в день годовщины взрыва на Чернобыле. Однако, ответа на это приглашение от Беларуси так и не получили.

Общение во время Майдана

Белорусский лидер подчеркнул, что после этого инцидента все же встречался с Януковичем и поддерживал его во время Майдана.

Откровенно вам говорю... ведь я не хотел, чтобы революция произошла. Я ему расписал все, что будет. Но я не знал, что он сбежит, это уже было в конце,

– добавил Лукашенко.

И отметил, что сначала Янукович полетел в Харьков, а потом на Донбасс. "Считаю, что Донбасс именно оттуда начался. Он просто хотел так: вот я на Донбассе, я здесь сяду, "майданутые" эти меня не тронут, мы с Донбасса начнем наступление и снова сделаем Украину Украиной", – добавил президент Беларуси.

Как пояснил Лукашенко, после этого он еще несколько раз созванивался с Януковичем. Например, когда погиб его младший сын – Виктор.

Справка. Виктор Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года за рулем автомобиля на озере Байкал. Он утонул, провалившись под лед. Другим пятерым пассажирам удалось спастись.

Белорусский президент подчеркнул, что "всякое бывает в жизни", "человек допустила слабину". Однако он убежден, что нельзя быть злопамятным. Поэтому не может сказать, что сегодня у него с Януковичем складываются плохие отношения.