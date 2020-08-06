Білоруський президент Олександр Лукашенко розповів, чи підтримує стосунки з Віктором Януковичем. Зокрема, розповів: підтримував його під час Майдану.

Проте не знав, що той втече з країни. Лукашенко розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.

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Президент Білорусі кілька разів наголосив, що "пробачив Януковичу все". Зокрема випадок, пов'язаний з вшануванням пам'яті жертв Чорнобильської трагедії у 2011 році.

"Він запросив мене, а потім Захід на нього надавив. І він відмовився приймати мене в Україні. Я сказав, що не потребую ніяких дозволів, щоб прилетіти до себе додому, в Україну. А він "закрив небо" для мого літака", – пояснив Лукашенко.

Довідка. Тоді Янукович запросив Лукашенка в Україну – на низку заходів, присвячених роковинам трагедії на ЧАЕС. Зокрема – на конференцію у Києві 19 квітня. Тодішній президент Єврокомісії заявив: візьме участь у них, якщо там не буде президента Білорусі.



Після цього Лукашенка покликали в Україну разом з російським президентом Дмитром Медведєвим – 26 квітня, в день роковин вибуху на Чорнобилі. Однак, відповіді на це запрошення від Білорусі так і не отримали.

Спілкування під час Майдану

Білоруський лідер підкреслив, що після цього інциденту все ж зустрічався з Януковичем та підтримував його під час Майдану.

Відверто вам кажу… Адже я не хотів, аби революція відбулася. Я йому розписав все, що буде. Але я не знав, що він втече, це вже було наприкінці,

– додав Лукашенко.

Й зауважив, що спочатку Янукович полетів у Харків, а потім на Донбас. "Вважаю, що Донбас саме звідти почався. Він просто хотів так: от я на Донбасі, я тут сяду, "майдануті" ці мене не чіпатимуть, ми з Донбасу почнемо наступ і знову зробимо Україну Україною", – додав президент Білорусі.

Як пояснив Лукашенко, після цього він ще кілька разів зідзвонювався з Януковичем. Наприклад, коли загинув його молодший син – Віктор.

Довідка. Віктор Янукович-молодший загинув 20 березня 2015 року за кермом автомобіля на озері Байкал. Він потонов, провалившись під лід. Іншим п'ятьом пасажирам вдалося врятуватися.

Білоруський президент підкреслив, що "всяке буває в житті", "людина допустила слабину". Проте він переконаний, що не можна бути злопам'ятним. Тому не може сказати, що сьогодні в нього з Януковичем складаються погані стосунки.