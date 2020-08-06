Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про своє ставлення до Володимира Зеленського. Він зазначив, що йому шкода президента України і він може піти з посади завчасу, але він хороший.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, пише 24 канал.

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Володя – хороший, але мені його шкода. Не мені вам пояснювати, яка в Україні ситуація йому дісталась. Він, звичайно, не дурна людина, хоч і з іншої сфери. Усі ж ми звідкись приходили. І навчитися чомусь можна,

– наголосив Лукашенко.

На запитання Гордона, чи може Зеленський піти з посади раніше, Лукашенко відповів: "Володя може. У нього такий характер. Хоча, він розумниця і, думаю, не зробить цього. Але може".

Президентами народжуються, – Лукашенко

Крім цього, Лукашенко запевнив – президентами не стають, президентами народжуються.

Якщо в людини від природи немає президентського стрижня, чи що, то ти вже ним і не станеш,

– вважає президент Білорусі.

Справжній президент, за словами Лукашенка, має відчувати свій народ, так само, як і народ його. Він зазначив, що з людьми має бути зв'язок, а Зеленський "людина приземлена" й ніколи з подібним не стикався. Але Україні потрібен швидкий результат просто зараз, але його бути не може.

"У Зеленського не вистачить часу. Якби була спокійна ситуація, можна було б розвиватись. Тоді б у нього був фундамент – це інша справа. А в нього цього немає, і часу теж немає", – переконаний Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський телефоном поговорив з Лукашенком про передачу вагнерівців в Україну. Також лідери країн відзначили важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав.