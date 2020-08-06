Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому. Он отметил, что ему жаль президента Украины и он может уйти с поста раньше времени, но он хороший.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, пишет 24 канал.

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Володя – хороший, но мне его жалко. Не мне вам объяснять, какая в Украине ситуация ему досталась. Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Все мы откуда-то приходили. И научиться чему-то можно,

– отметил Лукашенко.

На вопрос Гордона, может ли Зеленский уйти с должности раньше времени, Лукашенко ответил: "Володя может. У него такой характер. Хотя, он умница и, думаю, не сделает этого. Но может".

Президентами рождаются, – Лукашенко

Кроме того, Лукашенко заверил – президентами не становятся, президентами рождаются.

Если у человека от природы нет президентского стержня, что ли, ты уже им и не станешь,

– считает президент Беларуси.

Настоящий президент, по словам Лукашенко, должен чувствовать свой народ, так же, как и народ его. Он отметил, что с людьми должна быть связь, а Зеленский "человек приземленный" и никогда с подобным не сталкивался. Но Украине нужен быстрый результат прямо сейчас, но его быть не может.

"У Зеленского не хватит времени. Если бы была спокойная ситуация, можно было бы развиваться. Тогда бы у него был фундамент – это другое дело. А у него этого нет, и времени тоже нет", – убежден Лукашенко.

Напомним, недавно Зеленский по телефону поговорил с Лукашенко о передаче вагнеровцев в Украину. Также лидеры стран отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств.