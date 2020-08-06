Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российский лидер Владимир Путин не будет президентом до 2036 года. По его мнению, это выдумки.

О своем отношении к долговечного правлению Путина в России Лукашенко рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщает 24 канал.

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Почему, по мнению Лукашенко, Путин не сможет возглавлять Россию долго

Он отметил, что все зависит от ситуации, которая, по мнению Лукашенко, складывается для российского президента не лучшим образом. Очевидно, он намекал на массовые протесты, участившиеся в России.

По его словам, естественно, что "валить будут Путина и Лукашенко".

Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет такой вариант, чтобы к власти пришли люди, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас, – считает белорусский лидер.

Какие отношения у Лукашенко с Путиным

Президент Беларуси сказал, что у него с Путиным есть напряжение в отношениях, но он все равно считает его своим "старшим братом".

Вместе с тем Лукашенко добавил, что они с Путиным вообще не похожи: "Мы с Путиным – мужики. Со всеми вытекающими последствиями. Вот здесь мы похожи".

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