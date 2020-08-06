Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що російський лідер Володимир Путін не буде президентом до 2036 року. На його думку, це вигадки.

Про своє ставлення до довговічного правління Путіна в Росії Лукашенко розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Про це повідомляє 24 канал.

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Чому на думку Лукашенка Путін не зможе очолювати Росію довго

Він зазначив, що все залежить від ситуації, яка, на думку Лукашенка, складається для російського президента не найкращим чином. Вочевидь, він натякав на масові протести, які почастішали в Росії.

За його словами, природно, що "валитимуть Путіна і Лукашенка".

Путін не триматиметься посинілими руками за владу. Він знайде такий варіант, щоб до влади прийшли люди, які продовжать той шлях розвитку Росії, який існує зараз,

– вважає білоруський лідер.

Які відносини в Лукашенка з Путіним

Президент Білорусі сказав, що у нього з Путіним є напруга в стосунках, але він все одно вважає його своїм "старшим братом".

Водночас Лукашенко додав, що вони з Путіним взагалі не схожі: "Ми з Путіним – мужики. З усіма наслідками, що випливають. Ось тут ми схожі".

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