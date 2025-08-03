На самом деле это совещание направлено на поиск путей экономического выживания под санкционным давлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Что говорят в разведке о действиях Лукашенко?

По данным СВРУ, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу. Во время выступления он отметил, что экономика хромает, а с экспортом есть проблемы.

По итогам января – мая 2025 года, общий экспорт товаров и услуг вырос лишь на 0,4%, тогда как импорт вырос на 3,3%. Торговое сальдо снова ушло в минус и уже превысило 770 миллионов долларов, что почти вчетверо больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ключевое бремя – именно товары. Их экспорт уменьшился на 3,1%, тогда как импорт вырос на 2%. Даже на главном рынке – российском – белорусская промышленность теряет позиции,

– говорят в разведке.

А также добавляют, что поставки машиностроительной продукции в Россию, включая тракторы, комбайны и легковые авто, снизились на 320 миллионов долларов только за пять месяцев.

Однако несмотря на экономические сложности Лукашенко продолжает использовать дипломатию как инструмент внешнеполитического маневра. Минск пытается убедить Запад в провале санкционной политики и одновременно намекает на возможность освобождения политических заключенных в обмен на уступки.

В то же время Россия остается главным политическим и экономическим приоритетом Минска. Однако даже тесные связи с Москвой не спасают от структурных дисбалансов: белорусские товары вытесняются с ключевых рынков в ЕС, Африке и Азии из-за вторичных санкций, которые повлияли на торговлю удобрениями, металлом и сталью.

СВРУ считает, что в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает, что для Лукашенко МИД не является внешнеполитическим инструментом, а менеджерской структурой, задача которой – поддержать экономику в условиях изоляции.