Лукашенко может снять Тихановскую с выборов – белорусский журналист
В Беларуси активно готовятся к выборам, которые состоятся уже 9 августа. Есть ли шансы на победу у Светланы Тихановской – главной конкурентки действующего президента Лукашеко – читайте далее.
Сейчас в Беларуси начался официальный этап агитации за кандидатов в президенты. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Франак Вячорка.
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Он подчеркнул, что Светлана Тихановская – единственный кандидат от объединенной оппозиции. Накануне в нескольких белорусских городах, в частности в Гомеле, Могилеве, Бобруйске и Витебске прошли акции в ее поддержку.
Таких акций не было с 1990-го года, когда белорусы выходили за независимость государства. Как будет через несколько недель – неизвестно, но возможно то, что Лукашенко просто отменит регистрацию Тихановской и снимет ее с выборов,
– считает Вячорка.
И добавил, что победа на выборах в Беларуси возможна только на улице. Ведь человек, который борется с Лукашенко, борется не с партией, не с кампанией, а с государством. Потому что все государственные органы, милиция, КГБ и облгосадминистрации работают на действующего президента.
Журналист отметил, что на митинги к Тихановской приходят разные люди. Среди них есть сторонники ЕС и НАТО. А есть те, кто выступают за интеграцию с россиянами, но таких – очень мало. Оппозиционному кандидату довольно сложно держать внимание аудитории и не терять поддержку.
Акция протеста в Гомеле / Фото "Радио Свобода"
"Но мне кажется, что ненависть к Лукашенко и его неприятие настолько большие, что люди приходят даже не за Тихановскую. Один из протестующих в Могилеве мне сказал, что голосовал бы даже за хот-дог, но против Лукашенко", – отметил Вячорка.
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Тихановская – главная конкурентка Лукашенко: что о ней известно
- Светлана Тихановская стала главной оппозиционной конкуренткой действующего президента Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Она – жена заключенного видеоблогера Сергея Тихановского и баллотируется "ради него".
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. Однако других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарыка не зарегистрировали. Последний вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко едва ли не впервые будет иметь на выборах реальную конкурентку.
- В случае своей победы на выборах Тихановская пообещала провести повторные честные выборы и освободить политзаключенных в Беларуси.
- Ранее Лукашенко произносил немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующей и руководить страной.