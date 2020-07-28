В Беларуси активно готовятся к выборам, которые состоятся уже 9 августа. Есть ли шансы на победу у Светланы Тихановской – главной конкурентки действующего президента Лукашеко – читайте далее.

Сейчас в Беларуси начался официальный этап агитации за кандидатов в президенты. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Франак Вячорка.

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Он подчеркнул, что Светлана Тихановская – единственный кандидат от объединенной оппозиции. Накануне в нескольких белорусских городах, в частности в Гомеле, Могилеве, Бобруйске и Витебске прошли акции в ее поддержку.

Таких акций не было с 1990-го года, когда белорусы выходили за независимость государства. Как будет через несколько недель – неизвестно, но возможно то, что Лукашенко просто отменит регистрацию Тихановской и снимет ее с выборов,

– считает Вячорка.

И добавил, что победа на выборах в Беларуси возможна только на улице. Ведь человек, который борется с Лукашенко, борется не с партией, не с кампанией, а с государством. Потому что все государственные органы, милиция, КГБ и облгосадминистрации работают на действующего президента.

Журналист отметил, что на митинги к Тихановской приходят разные люди. Среди них есть сторонники ЕС и НАТО. А есть те, кто выступают за интеграцию с россиянами, но таких – очень мало. Оппозиционному кандидату довольно сложно держать внимание аудитории и не терять поддержку.

Акция протеста в Гомеле / Фото "Радио Свобода"

"Но мне кажется, что ненависть к Лукашенко и его неприятие настолько большие, что люди приходят даже не за Тихановскую. Один из протестующих в Могилеве мне сказал, что голосовал бы даже за хот-дог, но против Лукашенко", – отметил Вячорка.

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