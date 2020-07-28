В Білорусі активно готуються до виборів, які відбудуться вже 9 серпня. Чи є шанси на перемогу в Світлани Тихановської – головної конкурентки чинного президента Лукашенка – читайте далі.

Зараз в Білорусі розпочався офіційний етап агітації за кандидатів у президенти. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.

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Він підкреслив, що Світлана Тихановська – єдина кандидатка від об'єднаної опозиції. Напередодні у кількох білоруських містах, зокрема в Гомелі, Могильові, Бобруйську та Вітебську відбулися акції на її підтримку.

Таких акцій не було з 1990-го року, коли білоруси виходили за незалежність держави. Як буде за кілька тижнів – невідомо, але можливим є те, що Лукашенко просто скасує реєстрацію Тихановської і зніме її з виборів,

– вважає Вячорка.

Й додав, що перемога на виборах в Білорусі можлива тільки на вулиці. Адже людина, яка бореться з Лукашенком, бореться не з партією, не з кампанією, а з державою. Бо всі державні органи, міліція, КДБ та облдержадміністрації працюють на чинного президента.

Журналіст зауважив, що на мітинги до Тихановської приходять різні люди. Серед них є прихильники ЄС та НАТО. А є ті, хто виступають за інтеграцію з Росією, але таких – дуже мало. Опозиційній кандидатці доволі складно тримати увагу аудиторії та не втрачати підтримки.



Акція протесту в Гомелі / Фото "Радіо Свобода"

"Але мені здається, що ненависть до Лукашенка та його несприйняття настільки великі, що люди приходять навіть не за Тихановську. Один з протестувальників у Могильові мені сказав, що голосував би навіть за хот-дог, але проти Лукашенка", – зазначив Вячорка.

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