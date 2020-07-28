Лукашенко може зняти Тихановську з виборів, – білоруський журналіст
В Білорусі активно готуються до виборів, які відбудуться вже 9 серпня. Чи є шанси на перемогу в Світлани Тихановської – головної конкурентки чинного президента Лукашенка – читайте далі.
Зараз в Білорусі розпочався офіційний етап агітації за кандидатів у президенти. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.
Зверніть увагу Чи є шанс в Білорусі змінити владу: журналіст про феномен Тихановської
Він підкреслив, що Світлана Тихановська – єдина кандидатка від об'єднаної опозиції. Напередодні у кількох білоруських містах, зокрема в Гомелі, Могильові, Бобруйську та Вітебську відбулися акції на її підтримку.
Таких акцій не було з 1990-го року, коли білоруси виходили за незалежність держави. Як буде за кілька тижнів – невідомо, але можливим є те, що Лукашенко просто скасує реєстрацію Тихановської і зніме її з виборів,
– вважає Вячорка.
Й додав, що перемога на виборах в Білорусі можлива тільки на вулиці. Адже людина, яка бореться з Лукашенком, бореться не з партією, не з кампанією, а з державою. Бо всі державні органи, міліція, КДБ та облдержадміністрації працюють на чинного президента.
Журналіст зауважив, що на мітинги до Тихановської приходять різні люди. Серед них є прихильники ЄС та НАТО. А є ті, хто виступають за інтеграцію з Росією, але таких – дуже мало. Опозиційній кандидатці доволі складно тримати увагу аудиторії та не втрачати підтримки.
Акція протесту в Гомелі / Фото "Радіо Свобода"
"Але мені здається, що ненависть до Лукашенка та його несприйняття настільки великі, що люди приходять навіть не за Тихановську. Один з протестувальників у Могильові мені сказав, що голосував би навіть за хот-дог, але проти Лукашенка", – зазначив Вячорка.
Білоруський журналіст про ситуацію в країні: дивіться відео
Тихановська – головна конкурентка Лукашенка: що про неї відомо
- Світлана Тихановська стала головною опозиційною конкуренткою чинного президента Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Вона – дружина ув’язненого відеоблогера Сергія Тихановського і балотується "заради нього".
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися і підтримали Тихановську. Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарика не зареєстрували. Останній взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- У разі своєї перемоги на виборах Тихановська пообіцяла провести "повторні чесні вибори" та звільнити політв'язнів у Білорусі.
- Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.