Менше, ніж за 2 тижні відбудуться вибори президента Білорусі. Кампанію вже називають найбруднішою в історії країни: двох потенційних кандидатів заарештували, ще одному довелося виїхати з країни. Тож опозиціонери об'єдналися навколо Світлани Тихановської, яка вирішила брати участь у виборах замість чоловіка. Саме її називають основним суперником Лукашенка.

Про те, чи є шанси в Тихановської стати першою жінкою президентом у Білорусі – в ефірі 24 каналу говорив білоруський журналіст та політолог Олександр Федута.

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Він наголосив, що в Білорусі немає незалежної соціології, бо влада заборонила проводити опитування. Але судячи з того, наскільки активно білоруси приходять на зустрічі зі Світланою Тихановською, то в неї є всі шанси.

Дивлячись на зустрічі, пікети, особливо в малих містах, які завжди традиційно підтримували Олександра Лукашенка, – можна сказати, що вона справді небезпечна суперниця чинній владі. Якщо були б чесні вибори, ймовірніше, вона та Лукашенко вийшли б у 2 тур,

– вважає Федута.

У чому феномен Тихановської?

"Вона – такий самий феномен, яким був Олександр Лукашенко в 1994 році. І таким став Володимир Зеленський у 2019 році", – ствердив Федута.

На його думку, склалися 2 чинники, які спрацювали по-різному:

Кандидат – один із нас, говорить про те, що ми думаємо. Втомленість від панівної еліти й необхідність перезагрузитись.

За його словами, річ у тому, що Тихановська відверто говорить про те, що ніколи не готувалась до того, щоби керувати країно. Її мета – після перемоги, упродовж пів року провести чесні вибори без участі Олександра Лукашенка і з прозорим підрахунком голосів.

Зараз влада несподівано для себе отримала більш небезпечного опонента. Вона змогла зробити те, що раніше не вдавалось білоруській опозиції – навколо неї об'єднались 3 штаби кандидатів,

– підсумував Федута.

Дивіться відео розмови 24 каналу з білоруським журналістом:

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