Головна суперниця нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська заявила, що не має політичних амбіцій. Вона – дружина ув’язненого відеоблогера Сергія Тихановського і балотується на президентських виборах "заради нього". Навколо кандидатури Тихановської вже об’єдналася штаби опозиціонерів Віктора Бабарики та Валерія Цепкала. Їх на виборах не зареєструвала ЦВК.

Під час зустрічі з виборцями у Гомелі Світлана Тихановська заявила, що їй не цікава політика, а її кандидатура є лише уособленням змін політичної системи Білорусі. Слова кандидатки в президенти Білорусі цитує видання TUT.by.

Актуально Тисячі білорусів вийшли на підтримку конкурентки Лукашенка Тихановської: вражаючі відео, фото

Всі ви знаєте: Світлана Тихановська не політик, я не маю програми зміни Білорусі, але вона є у чоловіків, які не були допущені до передвиборчих перегонів. Мені не потрібна влада. Я хочу дітей, чоловіка і далі смажити свої котлети,

– заявила вона.

Зауважимо, що у разі своєї перемоги на виборах Тихановська пообіцяла провести "повторні чесні вибори" та звільнити політв'язнів у Білорусі.

Що відомо про вибори в Білорусі і головну конкурентку Лукашенка