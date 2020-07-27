Хочу дітей, чоловіка і далі смажити свої котлети, – головна суперниця Лукашенка Тихановська
Головна суперниця нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська заявила, що не має політичних амбіцій. Вона – дружина ув’язненого відеоблогера Сергія Тихановського і балотується на президентських виборах "заради нього". Навколо кандидатури Тихановської вже об’єдналася штаби опозиціонерів Віктора Бабарики та Валерія Цепкала. Їх на виборах не зареєструвала ЦВК.
Під час зустрічі з виборцями у Гомелі Світлана Тихановська заявила, що їй не цікава політика, а її кандидатура є лише уособленням змін політичної системи Білорусі. Слова кандидатки в президенти Білорусі цитує видання TUT.by.
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Всі ви знаєте: Світлана Тихановська не політик, я не маю програми зміни Білорусі, але вона є у чоловіків, які не були допущені до передвиборчих перегонів. Мені не потрібна влада. Я хочу дітей, чоловіка і далі смажити свої котлети,
– заявила вона.
Зауважимо, що у разі своєї перемоги на виборах Тихановська пообіцяла провести "повторні чесні вибори" та звільнити політв'язнів у Білорусі.
Що відомо про вибори в Білорусі і головну конкурентку Лукашенка
- Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.
- Світлана Тихановська стала головною опозиційною конкуренткою чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори.
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися і підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарика не зареєстрували. Останній взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.