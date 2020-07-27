Хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты, – главная соперница Лукашенко Тихановська
Главная соперница нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что не имеет политических амбиций. Она – жена заключенного видеоблогера Сергея Тихановского и баллотируется на президентских выборах "ради него". Вокруг кандидатуры Тихановской уже объединилась штабы оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Их на выборах не зарегистрировала ЦИК.
Во время встречи с избирателями в Гомеле Светлана Тихановская заявила, что ей не интересна политика, а ее кандидатура является лишь олицетворением изменений политической системы Беларуси. Слова кандидатки в президенты Беларуси цитирует издание TUT.by.
Актуально Тысячи белорусов вышли в поддержку конкурентки Лукашенко Тихановской: впечатляющие видео, фото
Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, я не имею программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты,
– заявила она.
Заметим, что в случае своей победы на выборах Тихановская пообещала провести повторные честные выборы и освободить политзаключенных в Беларуси.
Что известно о выборах в Беларуси и главной конкурентке Лукашенко
- Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.
- Светлана Тихановская стала главной оппозиционной конкуренткой действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы.
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, так как Лукашенко едва ли не впервые будет иметь на выборах реальную конкурентку.
- Между тем других кандидатов, в частности Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, не зарегистрировали. Последний вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- Ранее Лукашенко делал немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующей и руководить страной.