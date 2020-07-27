Главная соперница нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что не имеет политических амбиций. Она – жена заключенного видеоблогера Сергея Тихановского и баллотируется на президентских выборах "ради него". Вокруг кандидатуры Тихановской уже объединилась штабы оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Их на выборах не зарегистрировала ЦИК.

Во время встречи с избирателями в Гомеле Светлана Тихановская заявила, что ей не интересна политика, а ее кандидатура является лишь олицетворением изменений политической системы Беларуси. Слова кандидатки в президенты Беларуси цитирует издание TUT.by.

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Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, я не имею программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты,

– заявила она.

Заметим, что в случае своей победы на выборах Тихановская пообещала провести повторные честные выборы и освободить политзаключенных в Беларуси.

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