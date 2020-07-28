Меньше чем за 2 недели состоятся выборы президента Беларуси. Кампанию уже называют самой грязной в истории страны: двух потенциальных кандидатов арестовали, еще одному пришлось уехать из страны. Поэтому оппозиционеры объединились вокруг Светланы Тихановской, которая решила участвовать в выборах вместо мужа. Именно ее называют основным соперником Лукашенко.

О том, есть ли шансы у Тихановской стать первой женщиной президентом в Беларуси – в эфире 24 канала говорил белорусский журналист и политолог Александр Федута.

К теме Хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты, – главная соперница Лукашенко Тихановская

Он подчеркнул, что в Беларуси нет независимой социологии, потому что власть запретила проводить опрос. Но судя по тому, насколько активно белорусы приходят на встречи со Светланой Тихановской, то у нее есть все шансы.

Глядя на встречи, пикеты, особенно в малых городах, которые всегда традиционно поддерживали Александра Лукашенко, – можно сказать, что она действительно опасная соперница действующей власти. Если были бы честные выборы, вероятнее всего, она и Лукашенко вышли бы во 2 тур,

– считает Федута.

В чем феномен Тихановской?

"Она – такой же феномен, каким был Александр Лукашенко в 1994 году. И таким стал Владимир Зеленский в 2019 году", – сказал Федута.

По его мнению, сложились 2 фактора, которые сработали по-разному:

Кандидат – один из нас, говорит о том, что мы думаем.

Усталость от господствующей элиты и необходимость перезагрузиться.

По его словам, дело в том, что Тихановская откровенно говорит о том, что никогда не готовилась к тому, чтобы управлять страной. Ее цель – после победы, на протяжении полугода провести честные выборы без участия Александра Лукашенко и с прозрачным подсчетом голосов.

Сейчас власти неожиданно для себя получили более опасного оппонента. Она смогла сделать то, что раньше не удавалось белорусской оппозиции – вокруг нее объединились 3 штаба кандидатов,

– подытожил Федута.

Смотрите видео разговора 24 канала с белорусским журналистом:

Что известно о выборах в Беларуси и главной конкурентке Лукашенко