Такое мнение в эфире 24 канала предположил политолог Владимир Фесенко. По его словам, Беларусь может ожидать смена настроений общественности.

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Фесенко: Война станет катализатором революции

"Лукашенко может стать первой жертвой. Даже раньше Путина", - подчеркнул политолог, предполагая вовлечение Беларуси в войну против Украины.

Фесенко о возможном привлечении Беларуси к войне в Украине: смотрите видео

Фесенко также отметил, что сейчас смена общественных настроений может произойти не только в России. Если белорусский самопровозглашенный президент втянется напрямую против Украины, то в Беларуси возникнут риски новых протестов.

Он должен помнить, что проигранные войны, а для Лукашенко эта война точно будет проигрышной, становятся катализатором революций.

– спрогнозировал он.

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