Такое мнение в эфире 24 канала предположил политолог Владимир Фесенко. По его словам, Беларусь может ожидать смена настроений общественности.
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Фесенко: Война станет катализатором революции
"Лукашенко может стать первой жертвой. Даже раньше Путина", - подчеркнул политолог, предполагая вовлечение Беларуси в войну против Украины.
Фесенко о возможном привлечении Беларуси к войне в Украине: смотрите видео
Фесенко также отметил, что сейчас смена общественных настроений может произойти не только в России. Если белорусский самопровозглашенный президент втянется напрямую против Украины, то в Беларуси возникнут риски новых протестов.
Он должен помнить, что проигранные войны, а для Лукашенко эта война точно будет проигрышной, становятся катализатором революций.
– спрогнозировал он.
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