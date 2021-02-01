Александр Лукашенко считает, что Беларусь является "островком безопасности в Европе". Самопровозглашенный действующий президент похвастался охраной государственной границы страны.

Источник: БЕЛТА

Он утверждает, что Беларусь никогда ни с кем не конфликтовала, но вынуждена отвечать на внешние вызовы и угрозы. По словам Лукашенко, история учит, что всегда нужно быть готовыми к любым провокациям.

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Мы никогда не конфликтовали и бряцать оружием не собираемся. Мы по-прежнему хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы,

– сказал политик.

Самопровозглашенный президент заявил, что охрана белорусскими пограничниками рубежа государства превосходит любую границу в мире.

"Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница – это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с кем-либо, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси", – добавил Лукашенко.

Сложная ситуация в Беларуси: кратко

Выборы президента Беларуси состоялись в августе 2020 года. С тех пор прошло почти 6 месяцев, все это время люди протестуют против фальсификации результатов голосования.

Мирные митинги против Александра Лукашенко и его сторонников проходят по всей стране. В частности, в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте.

Действующие власти Беларуси позволяют силовикам жестоко подавлять протесты. Омоновцы жестко избивают людей на улицах и издеваются над гражданами в изоляторах временного содержания.

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