Вакцинироваться против коронавируса самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко не собирается. Это потому, как он сам объяснил, что относится к "категории скептиков".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, по его же словам, делать прививку от коронавируса не намерен. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина 25 декабря.

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"Я вакцинироваться, прививаться – не буду", – сказал Лукашенко во время визита в детскую инфекционную больницу Минска.

А пояснил свою позицию он просто: принадлежит, мол, к категории скептиков, которые считают, что человек при условии нормального образа жизни и так имеет достаточный для противостояния различным заболеваниям иммунитет.

Мы не можем точно знать, что именно имел в виду Лукашенко под "скептиком".

Возможно, он говорил о том, что является сторонником философского скептицизма – то есть, придерживается позиции избежание того, чтобы определять истину.

Возможно, политик употребил это слово в бытовом понимании – то есть, он сомневается в целесообразности вакцинации.

Зато можем сказать совершенно уверенно: вакцинация – единственный безопасный способ остановить пандемию. Аргументы же вакциноскептиков (их еще называют антивакцинаторами) не имеют никакого научного подтверждения.

Так или иначе, но в Беларуси, которой Лукашенко пока что руководит, вакцинация против коронавируса будет. Сам Александр Григорьевич рассказал, что весной в стране прививки получат не менее 1,2 миллиона человек , или даже больше. Конечно, если сами захотят.

И тут же есть сомнения, захотят ли все белорусы вакцинироваться.

Это не потому, что они поддерживают скептицизм Лукашенко, а скорее потому, что вакцина против COVID-19 в Беларуси будет по большей части российской – "Спутник V".

Справедливости ради заметим, как пишет TUT.by , что планирует власть привлечь и других производителей. Каких – пока не известно, но говорят, что их будет 5 или 6.

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Интересно, что в этот же день, 25 декабря, Лукашенко вспомнил и об Украине, причем не в слишком позитивном ключе.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, спецслужбы страны задержали "террористическую группу" , которая тоннами провозила "оружие из Украины".