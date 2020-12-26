Вакцинуватися проти коронавірусу самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко не збирається. Це тому, як він сам пояснив, що належить до "категорії скептиків".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, за його ж словами, робити щеплення від коронавірусу не має наміру. Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна 25 грудня.

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"Я вакцинуватися, щеплюватися – не буду", – сказав Лукашенко під час візиту до дитячої інфекційної лікарні Мінська.

А пояснив свою позицію він просто: належить, мовляв, до категорії скептиків, які вважають, що людина за умови нормального способу життя й так має достатній для протистояння різним захворюванням імунітет.

Не можемо достеменно знати, що саме мав на увазі Лукашенко під "скептиком".

Можливо, він говорив про те, що є прихильником філософського скептицизму – тобто, дотримується позиції уникнення того, щоб визначати істину.

Можливо, політик вжив це слово у побутовому розумінні – тобто, він має сумніви у доцільності вакцинування.

Натомість можемо сказати цілковито впевнено: вакцинація – єдиний безпечний спосіб зупинити пандемію. Аргументи аж вакциноскептиків (їх ще називають антивакцинаторами) не мають жодного наукового підтвердження.

Хай там як, але у Білорусі, якою Лукашенко наразі керує, вакцинація проти коронавірусу буде. Сам Олександр Григорович розповів, що навесні у країні щеплення отримають щонайменше 1,2 мільйона людей, або й більше. Звісно, якщо самі захочуть.

І тут таки є сумніви, чи захочуть усі білоруси вакцинуватися.

Це не тому, що вони підтримують скептицизм Лукашенка, а радше тому, що вакцина проти COVID-19 у Білорусі буде здебільшого російська – "Супутник V".

Справедливості заради зауважимо, як пише TUT.by, що планує влада залучити й інших виробників. Яких – поки не відомо, але кажуть, що їх буде 5 або 6.

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Цікаво, що цього ж дня, 25 грудня, Лукашенко згадав і про Україну, причому не в надто позитивному ключі.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, спецслужби країни затримали "терористичну групу", яка тоннами провозила "зброю з України".

В українському МЗС уже зауважили, що такі заяви – інсинуації, які чітко вписуються в політику Лукашенка із залякування білоруського народу.