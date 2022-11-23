Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от успеха россиян в войне зависит судьба ОДКБ.
Внимание Казахстан и Токаев публично никогда не станут противниками России, – политолог
Если Россия победит, – ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет. В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему,
– жалуется Лукашенко.
В своей пылкой речи Лукашенко, которую цитируют росСМИ, говоря о поражении России, отметил "не дай Бог".
Похоже, что и диктатору стало ясно, что они проиграют в этой войне несгибаемым украинцам. Боится, вот и надеется на высшие силы.
Далее Лукашенко вел свою привычную линию, что Россия и Белоруссия обязаны защищать друг друга.
Что об этом думает Казахстан
Президент Казахстана ответил на эти плачи. Он осторожно отметил, что пришло время искать новые решения.
В ситуации вокруг Украины пришло время совместного коллективного поиска формулы мира,
– отметил Касим-Жомарт Токаев.
Какова позиция Казахстана относительно войны
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе.
- Касим-Жомарт Токаев пошел в открытую конфронтацию с российским диктатором Путиным. Поэтому от России начали отвращаться те союзники, в поддержку которых они так надеялись.
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К слову, 14 октября на саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане президент Таджикистана попросил Путина не относиться к странам Центральной Азии так, как это было в СССР.
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