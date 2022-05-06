Имею в виду это его интервью, где "спецоперация затянулась", а он и Путин – два отдельных человека (человека ли?).

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От чечетки к "Не виновата я"

До этого у него была стадия чечетки. Захочет соскочить с темы войны – Путин грохнет, возобновит ракетные обстрелы с аэродромов Беларуси – их может постигнуть участь белгородской нефтебазы.

Лукашенко дал интервью о войне России в Украине / Фото Getty Images

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В целом, это интервью подтверждает информацию о том, что Лукашенко еще несколько недель назад через посредников возобновил переговоры с представителями нескольких "недружественных" стран с целью предоставления гарантий личной безопасности ему и членам его семьи в случае отказа от власти.

Чувствовал, куда движется этот "столыпинский поезд".

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