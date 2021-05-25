Там же куча рейсов из России была в Калининград через территории Беларуси и Литвы, и они накрываются медным тазом, потому что Литва не пустит к себе тех, кто летел через Беларусь.

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И на федеральных российских каналах уже с некоторой тревогой сообщают о резком скачке цен на рейсы из Москвы в Вильнюс и в Латвию.

Да и рейсы в собственно Минск многим россиянам нужны были только как стыковочные, и самолеты из РФ туда теперь тоже полетят полупустыми, и все это только начало, только цветочки.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін / Фото 24 канал

​Интересно Лукашенко в заложниках у Путина

Нет-нет, я не отношусь к людям которые думают, что это Путин участвовал в дикой операции по захвату Протасевича.

Я отношусь к людям, которые думают, что они там в Кремле сильно чешут сейчас свою коллективную репу на предмет того, что же им делать с этим с*киным сыном, который свой, но до чего же с*кин.