Заявления самопровозглашенного президента Беларуси о его звании в России прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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Москва о Лукашенко и звании полковника

Песков начал с того, что "Владимир Путин является президентом России, Александр Лукашенко – президентом и гражданином Беларуси".

Это две разные страны. И президент России не имеет права присваивать воинские звания в Вооруженных силах другого государства,

– подчеркнул он.

Спикер российского лидера добавил, что считает высказывание Лукашенко скорее стилистической фигурой.

Лукашенко просит у Путина звание: что известно

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси в интервью российскому пропагандисту рассказал об одном из обещаний Владимира Путина. Глава Кремля пообещал ему звание полковника, однако до сих пор его не присвоил.

Лукашенко уже имеет звание подполковника. Однако согласно закону, воинские звания присваивает лишь президент, то есть он должен сам себя повысить.

Но политик не хочет этого делать, поэтому ждет новое звание от Путина.

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