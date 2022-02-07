Заяви самопроголошеного президента Білорусі про його звання у Росії прокоментував прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.
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Москва про Лукашенка і звання полковника
Пєсков почав з того, що "Володимир Путін є президентом Росії, Олександр Лукашенко – президентом і громадянином Білорусі".
Це дві різні країни. І президент Росії не має права присвоювати військові звання у збройних силах іншої держави,
– наголосив він.
Речник російського лідера додав, що вважає висловлювання Лукашенка радше стилістичною фігурою.
Лукашенко просить у Путіна звання: що відомо
- Раніше самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю російському пропагандисту розповів про одну з обіцянок Володимира Путіна. Очільник Кремля пообіцяв йому звання полковника, однак і досі його не присвоїв.
- Лукашенко вже має звання підполковника. Однак згідно з законом, військові звання присвоює лише президент, тобто він має сам себе підвищити.
- Але політик не хоче цього робити, тому чекає на нове звання від Путіна.
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